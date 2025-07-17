https://ria.ru/20250717/pravitelstvo-2029821218.html

Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей

Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 17.07.2025

Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей

Правительство России направит Оренбургской области дополнительно более 1,5 миллиарда рублей для компенсации затрат на выплаты гражданам, пострадавшим во время... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:30:00+03:00

2025-07-17T16:30:00+03:00

2025-07-17T23:31:00+03:00

происшествия

урал

россия

оренбургская область

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России направит Оренбургской области дополнительно более 1,5 миллиарда рублей для компенсации затрат на выплаты гражданам, пострадавшим во время паводка 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Пострадавшие в результате паводка люди уже получили помощь, в том числе в ремонте и в приобретении нового жилья. По поручению президента в прошлом году размер ряда выплат был увеличен практически в 1,5 раза. Теперь для компенсации расходов на такую поддержку направим бюджету области дополнительно более 1,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Он также обратил внимание на необходимость мер для предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками. "Здесь очень важно, чтобы наши граждане в чрезвычайных ситуациях не оставались один на один со своей бедой, а профильные ведомства и местные власти сделали все необходимое для предупреждения подобных ситуаций", - заявил премьер. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20250717/chita-2029611005.html

урал

россия

оренбургская область

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происшествия, урал, россия, оренбургская область, михаил мишустин