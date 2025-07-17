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Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 17.07.2025
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16:30 17.07.2025 (обновлено: 23:31 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/pravitelstvo-2029821218.html
Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей
Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей - РИА Новости, 17.07.2025
Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей
Правительство России направит Оренбургской области дополнительно более 1,5 миллиарда рублей для компенсации затрат на выплаты гражданам, пострадавшим во время... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:30:00+03:00
2025-07-17T23:31:00+03:00
происшествия
урал
россия
оренбургская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России направит Оренбургской области дополнительно более 1,5 миллиарда рублей для компенсации затрат на выплаты гражданам, пострадавшим во время паводка 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Пострадавшие в результате паводка люди уже получили помощь, в том числе в ремонте и в приобретении нового жилья. По поручению президента в прошлом году размер ряда выплат был увеличен практически в 1,5 раза. Теперь для компенсации расходов на такую поддержку направим бюджету области дополнительно более 1,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг. Он также обратил внимание на необходимость мер для предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками. "Здесь очень важно, чтобы наши граждане в чрезвычайных ситуациях не оставались один на один со своей бедой, а профильные ведомства и местные власти сделали все необходимое для предупреждения подобных ситуаций", - заявил премьер. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://ria.ru/20250717/chita-2029611005.html
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происшествия, урал, россия, оренбургская область, михаил мишустин
Происшествия, Урал, Россия, Оренбургская область, Михаил Мишустин
Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей

Оренбургской области направят 1,5 млрд руб на выплаты пострадавшим от паводков

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Обстановка в Орске после прорыва дамбы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России направит Оренбургской области дополнительно более 1,5 миллиарда рублей для компенсации затрат на выплаты гражданам, пострадавшим во время паводка 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Пострадавшие в результате паводка люди уже получили помощь, в том числе в ремонте и в приобретении нового жилья. По поручению президента в прошлом году размер ряда выплат был увеличен практически в 1,5 раза. Теперь для компенсации расходов на такую поддержку направим бюджету области дополнительно более 1,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он также обратил внимание на необходимость мер для предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками.
"Здесь очень важно, чтобы наши граждане в чрезвычайных ситуациях не оставались один на один со своей бедой, а профильные ведомства и местные власти сделали все необходимое для предупреждения подобных ситуаций", - заявил премьер.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
Местные жители на затопленной в результате паводка улице в Чите - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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ПроисшествияУралРоссияОренбургская областьМихаил Мишустин
 
 
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