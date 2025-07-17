Правительство направит Оренбургской области полтора миллиарда рублей
Оренбургской области направят 1,5 млрд руб на выплаты пострадавшим от паводков
Обстановка в Орске после прорыва дамбы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство России направит Оренбургской области дополнительно более 1,5 миллиарда рублей для компенсации затрат на выплаты гражданам, пострадавшим во время паводка 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Пострадавшие в результате паводка люди уже получили помощь, в том числе в ремонте и в приобретении нового жилья. По поручению президента в прошлом году размер ряда выплат был увеличен практически в 1,5 раза. Теперь для компенсации расходов на такую поддержку направим бюджету области дополнительно более 1,5 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Он также обратил внимание на необходимость мер для предупреждения подобных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками.
"Здесь очень важно, чтобы наши граждане в чрезвычайных ситуациях не оставались один на один со своей бедой, а профильные ведомства и местные власти сделали все необходимое для предупреждения подобных ситуаций", - заявил премьер.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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