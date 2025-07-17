Рейтинг@Mail.ru
Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/posol-2029615866.html
Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол
Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол
Проблемных тем и вопросов, которые не поддаются обсуждению, нет сегодня в отношениях России и Эквадора, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:11:00+03:00
2025-07-17T08:11:00+03:00
в мире
россия
эквадор
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:288:3072:2016_1920x0_80_0_0_3f8b20f8658e717ab515446576589b6a.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблемных тем и вопросов, которые не поддаются обсуждению, нет сегодня в отношениях России и Эквадора, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Думаю, что мы строим весьма позитивные отношения. Были моменты, когда требовался диалог для решения неудобств, не проблем. Это нормально. В любых отношениях бывает нужно прояснить некоторые аспекты. Не сказал бы, что у нас в какой-то сфере есть вопрос, который не подлежит обсуждению и переговорам", - сказал дипломат агентству. Сами отношения государств собеседник РИА Новости охарактеризовал как очень крепкие, отметив, что только 16 июня текущего года страны отмечали 80-летие их официального установления.
https://ria.ru/20250717/posol-2029614637.html
россия
эквадор
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92330/96/923309677_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_ba0198e028d6f5d4cdcbde0c3f25e142.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, эквадор, москва
В мире, Россия, Эквадор, Москва
Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол

Посол Флорес: в отношениях России и Эквадора нет нерешаемых вопросов

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаги Эквадора
Флаги Эквадора - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаги Эквадора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблемных тем и вопросов, которые не поддаются обсуждению, нет сегодня в отношениях России и Эквадора, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"Думаю, что мы строим весьма позитивные отношения. Были моменты, когда требовался диалог для решения неудобств, не проблем. Это нормально. В любых отношениях бывает нужно прояснить некоторые аспекты. Не сказал бы, что у нас в какой-то сфере есть вопрос, который не подлежит обсуждению и переговорам", - сказал дипломат агентству.
Сами отношения государств собеседник РИА Новости охарактеризовал как очень крепкие, отметив, что только 16 июня текущего года страны отмечали 80-летие их официального установления.
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Посол рассказал о деде президента Эквадора
07:54
 
В миреРоссияЭквадорМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала