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Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол
Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025
Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол
Проблемных тем и вопросов, которые не поддаются обсуждению, нет сегодня в отношениях России и Эквадора, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблемных тем и вопросов, которые не поддаются обсуждению, нет сегодня в отношениях России и Эквадора, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Думаю, что мы строим весьма позитивные отношения. Были моменты, когда требовался диалог для решения неудобств, не проблем. Это нормально. В любых отношениях бывает нужно прояснить некоторые аспекты. Не сказал бы, что у нас в какой-то сфере есть вопрос, который не подлежит обсуждению и переговорам", - сказал дипломат агентству. Сами отношения государств собеседник РИА Новости охарактеризовал как очень крепкие, отметив, что только 16 июня текущего года страны отмечали 80-летие их официального установления.
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в мире, россия, эквадор, москва
В мире, Россия, Эквадор, Москва
Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол
Посол Флорес: в отношениях России и Эквадора нет нерешаемых вопросов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблемных тем и вопросов, которые не поддаются обсуждению, нет сегодня в отношениях России и Эквадора, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"Думаю, что мы строим весьма позитивные отношения. Были моменты, когда требовался диалог для решения неудобств, не проблем. Это нормально. В любых отношениях бывает нужно прояснить некоторые аспекты. Не сказал бы, что у нас в какой-то сфере есть вопрос, который не подлежит обсуждению и переговорам", - сказал дипломат агентству.
Сами отношения государств собеседник РИА Новости охарактеризовал как очень крепкие, отметив, что только 16 июня текущего года страны отмечали 80-летие их официального установления.