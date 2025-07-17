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Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол

Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол - РИА Новости, 17.07.2025

Нерешаемых вопросов в отношениях России и Эквадора нет, заявил посол

Проблемных тем и вопросов, которые не поддаются обсуждению, нет сегодня в отношениях России и Эквадора, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Проблемных тем и вопросов, которые не поддаются обсуждению, нет сегодня в отношениях России и Эквадора, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Думаю, что мы строим весьма позитивные отношения. Были моменты, когда требовался диалог для решения неудобств, не проблем. Это нормально. В любых отношениях бывает нужно прояснить некоторые аспекты. Не сказал бы, что у нас в какой-то сфере есть вопрос, который не подлежит обсуждению и переговорам", - сказал дипломат агентству. Сами отношения государств собеседник РИА Новости охарактеризовал как очень крепкие, отметив, что только 16 июня текущего года страны отмечали 80-летие их официального установления.

https://ria.ru/20250717/posol-2029614637.html

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