https://ria.ru/20250717/posol-2029614637.html

Посол рассказал о деде президента Эквадора

Посол рассказал о деде президента Эквадора - РИА Новости, 17.07.2025

Посол рассказал о деде президента Эквадора

Дед президента Эквадора Луис Нобоа Наранхо был одним из первых экспортёров бананов из своей страны в СССР в середине XX века, и именно с тех пор Эквадор... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:54:00+03:00

2025-07-17T07:54:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дед президента Эквадора Луис Нобоа Наранхо был одним из первых экспортёров бананов из своей страны в СССР в середине XX века, и именно с тех пор Эквадор занимает огромную часть рынка бананов в России, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Корнями президент Даниэль Нобоа близок к бизнесу по экспорту бананов. Его дед Луис Нобоа Наранхо в 1960-е был одним из первых предпринимателей, поставивших эквадорские бананы в Россию. Он создал очень большую компанию. С тех пор у бананов из Эквадора очень значимое присутствие на российском рынке", - сказал собеседник агентства. По информации, предоставленной дипломатом, на поставки из Эквадора приходится 98% бананов на рынке РФ.

https://ria.ru/20250417/ekvador-2011858002.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эквадор, россия, ссср