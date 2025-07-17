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Посол рассказал о деде президента Эквадора - РИА Новости, 17.07.2025
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07:54 17.07.2025 (обновлено: 07:58 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/posol-2029614637.html
Посол рассказал о деде президента Эквадора
Посол рассказал о деде президента Эквадора - РИА Новости, 17.07.2025
Посол рассказал о деде президента Эквадора
Дед президента Эквадора Луис Нобоа Наранхо был одним из первых экспортёров бананов из своей страны в СССР в середине XX века, и именно с тех пор Эквадор... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:54:00+03:00
2025-07-17T07:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дед президента Эквадора Луис Нобоа Наранхо был одним из первых экспортёров бананов из своей страны в СССР в середине XX века, и именно с тех пор Эквадор занимает огромную часть рынка бананов в России, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Корнями президент Даниэль Нобоа близок к бизнесу по экспорту бананов. Его дед Луис Нобоа Наранхо в 1960-е был одним из первых предпринимателей, поставивших эквадорские бананы в Россию. Он создал очень большую компанию. С тех пор у бананов из Эквадора очень значимое присутствие на российском рынке", - сказал собеседник агентства. По информации, предоставленной дипломатом, на поставки из Эквадора приходится 98% бананов на рынке РФ.
https://ria.ru/20250417/ekvador-2011858002.html
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в мире, эквадор, россия, ссср
В мире, Эквадор, Россия, СССР
Посол рассказал о деде президента Эквадора

Посол Флорес: дед главы Эквадора стоял у истоков экспорта бананов в Россию

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дед президента Эквадора Луис Нобоа Наранхо был одним из первых экспортёров бананов из своей страны в СССР в середине XX века, и именно с тех пор Эквадор занимает огромную часть рынка бананов в России, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
"Корнями президент Даниэль Нобоа близок к бизнесу по экспорту бананов. Его дед Луис Нобоа Наранхо в 1960-е был одним из первых предпринимателей, поставивших эквадорские бананы в Россию. Он создал очень большую компанию. С тех пор у бананов из Эквадора очень значимое присутствие на российском рынке", - сказал собеседник агентства.
По информации, предоставленной дипломатом, на поставки из Эквадора приходится 98% бананов на рынке РФ.
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