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Посол рассказал о деде президента Эквадора
Посол рассказал о деде президента Эквадора - РИА Новости, 17.07.2025
Посол рассказал о деде президента Эквадора
Дед президента Эквадора Луис Нобоа Наранхо был одним из первых экспортёров бананов из своей страны в СССР в середине XX века, и именно с тех пор Эквадор... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:54:00+03:00
2025-07-17T07:54:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дед президента Эквадора Луис Нобоа Наранхо был одним из первых экспортёров бананов из своей страны в СССР в середине XX века, и именно с тех пор Эквадор занимает огромную часть рынка бананов в России, рассказал в интервью РИА Новости посол страны в Москве Хуан Фернандо Ольгин Флорес. "Корнями президент Даниэль Нобоа близок к бизнесу по экспорту бананов. Его дед Луис Нобоа Наранхо в 1960-е был одним из первых предпринимателей, поставивших эквадорские бананы в Россию. Он создал очень большую компанию. С тех пор у бананов из Эквадора очень значимое присутствие на российском рынке", - сказал собеседник агентства. По информации, предоставленной дипломатом, на поставки из Эквадора приходится 98% бананов на рынке РФ.
https://ria.ru/20250417/ekvador-2011858002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, россия, ссср
В мире, Эквадор, Россия, СССР
Посол рассказал о деде президента Эквадора
Посол Флорес: дед главы Эквадора стоял у истоков экспорта бананов в Россию