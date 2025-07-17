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В Калининградской области устранят последствия перебоев с электричеством
В Калининградской области устранят последствия перебоев с электричеством - РИА Новости, 17.07.2025
В Калининградской области устранят последствия перебоев с электричеством
Энергетики устраняют последствия кратковременных перебоев с электроснабжением в ряде районов Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:42:00+03:00
2025-07-17T10:42:00+03:00
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алексей беспрозванных
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл — РИА Новости. Энергетики устраняют последствия кратковременных перебоев с электроснабжением в ряде районов Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Сегодня утром, 17 июля, в некоторых районах области наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно устраняют последствия. Большая часть потребителей уже подключены. Прошу сохранять спокойствие, все службы на связи и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Причины выясняются", - написал Беспрозванных в своем Тelegram-канале. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышли из строя четыре энергоблока.
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Происшествия, Калининградская область, Калининград, Алексей Беспрозванных
В Калининградской области устранят последствия перебоев с электричеством
Энергетики устраняют последствия перебоев со светом в Калининградской области