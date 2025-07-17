https://ria.ru/20250717/posledstvija-2029635325.html

В Калининградской области устранят последствия перебоев с электричеством

В Калининградской области устранят последствия перебоев с электричеством - РИА Новости, 17.07.2025

В Калининградской области устранят последствия перебоев с электричеством

Энергетики устраняют последствия кратковременных перебоев с электроснабжением в ряде районов Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:42:00+03:00

2025-07-17T10:42:00+03:00

2025-07-17T11:11:00+03:00

происшествия

калининградская область

калининград

алексей беспрозванных

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КАЛИНИНГРАД, 17 июл — РИА Новости. Энергетики устраняют последствия кратковременных перебоев с электроснабжением в ряде районов Калининградской области, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных. "Сегодня утром, 17 июля, в некоторых районах области наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно устраняют последствия. Большая часть потребителей уже подключены. Прошу сохранять спокойствие, все службы на связи и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения. Причины выясняются", - написал Беспрозванных в своем Тelegram-канале. Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что авария на Прегольской ТЭЦ под Калининградом оставила без света несколько районов области, вышли из строя четыре энергоблока.

https://ria.ru/20250714/gorlovka-2028941297.html

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происшествия, калининградская область, калининград, алексей беспрозванных