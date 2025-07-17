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МИД назвал попытки Германии говорить с Россией с позиции силы аморальными - РИА Новости, 17.07.2025
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17:38 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/popytki-2029754370.html
МИД назвал попытки Германии говорить с Россией с позиции силы аморальными
МИД назвал попытки Германии говорить с Россией с позиции силы аморальными - РИА Новости, 17.07.2025
МИД назвал попытки Германии говорить с Россией с позиции силы аморальными
Попытки официального Берлина говорить с Россией с позиции силы нелепы и аморальны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:38:00+03:00
2025-07-17T17:38:00+03:00
в мире
россия
берлин (город)
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки официального Берлина говорить с Россией с позиции силы нелепы и аморальны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Очевидно, что те кого мы называли реваншистами, но кто раньше всегда сидел тихо под лавками, они, очевидно, выползая, не извлекли выводов из своей собственной же истории. Попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов с позиции силы нелепы, смешны и самое главное аморальны", - сказала она в ходе брифинга.
https://ria.ru/20250710/ukraina-2028409196.html
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в мире, россия, берлин (город), мария захарова
В мире, Россия, Берлин (город), Мария Захарова
МИД назвал попытки Германии говорить с Россией с позиции силы аморальными

Захарова назвала попытки ФРГ говорить с РФ с позиции силы аморальными и нелепыми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки официального Берлина говорить с Россией с позиции силы нелепы и аморальны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Очевидно, что те кого мы называли реваншистами, но кто раньше всегда сидел тихо под лавками, они, очевидно, выползая, не извлекли выводов из своей собственной же истории. Попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов с позиции силы нелепы, смешны и самое главное аморальны", - сказала она в ходе брифинга.
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