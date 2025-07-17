https://ria.ru/20250717/popytki-2029754370.html

МИД назвал попытки Германии говорить с Россией с позиции силы аморальными

МИД назвал попытки Германии говорить с Россией с позиции силы аморальными - РИА Новости, 17.07.2025

МИД назвал попытки Германии говорить с Россией с позиции силы аморальными

Попытки официального Берлина говорить с Россией с позиции силы нелепы и аморальны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:38:00+03:00

2025-07-17T17:38:00+03:00

2025-07-17T17:38:00+03:00

в мире

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берлин (город)

мария захарова

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Попытки официального Берлина говорить с Россией с позиции силы нелепы и аморальны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Очевидно, что те кого мы называли реваншистами, но кто раньше всегда сидел тихо под лавками, они, очевидно, выползая, не извлекли выводов из своей собственной же истории. Попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов с позиции силы нелепы, смешны и самое главное аморальны", - сказала она в ходе брифинга.

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028409196.html

россия

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в мире, россия, берлин (город), мария захарова