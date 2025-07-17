https://ria.ru/20250717/polsha-2029679989.html

МИД Польши обвинил Россию в повреждении фабрики в Виннице

МИД Польши обвинил Россию в повреждении фабрики в Виннице - РИА Новости, 17.07.2025

МИД Польши обвинил Россию в повреждении фабрики в Виннице

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что польская деревообрабатывающая фабрика в украинской Виннице повреждена якобы из-за российских... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:04:00+03:00

2025-07-17T11:04:00+03:00

2025-07-17T13:07:00+03:00

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ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что польская деревообрабатывающая фабрика в украинской Виннице повреждена якобы из-за российских дронов, хотя подобные обвинения Варшавы ранее уже оказывались несостоятельными. Украинские СМИ сообщали, что ночью в Виннице раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Заместитель главы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная утверждала, что поврежден объекты промышленной инфраструктуры. "Российские беспилотники нанесли удар по заводу Barlinek Group в Виннице. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжёлыми ожогами", - написал Сикорский на платформе Х. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники польского консульства. Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил журналистам, что ни один гражданин Польши не пострадал. В начале июля на предприятии в селе Березина Житомирской области произошли мощные взрывы, причиной которых, как заявили в офисе украинского генпрокурора, стало незаконное производство взрывчатых веществ. Полиция Украины сообщила тогда, что мощность взрывов составила более четырех тонн в тротиловом эквиваленте. По версии ряда Telegram-каналов, взрыв произошел в здании польской мебельной фабрики Buczynski. В результате взрыва фабрика была полностью уничтожена, два человека погибли, 83 пострадали. Польские власти никак не отреагировали на инцидент. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20250704/polsha-2027311056.html

https://ria.ru/20250711/polsha-2028503917.html

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