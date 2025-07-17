Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши обвинил Россию в повреждении фабрики в Виннице - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 17.07.2025 (обновлено: 13:07 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/polsha-2029679989.html
МИД Польши обвинил Россию в повреждении фабрики в Виннице
МИД Польши обвинил Россию в повреждении фабрики в Виннице - РИА Новости, 17.07.2025
МИД Польши обвинил Россию в повреждении фабрики в Виннице
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что польская деревообрабатывающая фабрика в украинской Виннице повреждена якобы из-за российских... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:04:00+03:00
2025-07-17T13:07:00+03:00
в мире
польша
винница
варшава
радослав сикорский
анджей дуда
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c4aa879c75b2381aa932ca9e5000752d.jpg
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что польская деревообрабатывающая фабрика в украинской Виннице повреждена якобы из-за российских дронов, хотя подобные обвинения Варшавы ранее уже оказывались несостоятельными. Украинские СМИ сообщали, что ночью в Виннице раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Заместитель главы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная утверждала, что поврежден объекты промышленной инфраструктуры. "Российские беспилотники нанесли удар по заводу Barlinek Group в Виннице. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжёлыми ожогами", - написал Сикорский на платформе Х. По его словам, на месте происшествия работают сотрудники польского консульства. Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил журналистам, что ни один гражданин Польши не пострадал. В начале июля на предприятии в селе Березина Житомирской области произошли мощные взрывы, причиной которых, как заявили в офисе украинского генпрокурора, стало незаконное производство взрывчатых веществ. Полиция Украины сообщила тогда, что мощность взрывов составила более четырех тонн в тротиловом эквиваленте. По версии ряда Telegram-каналов, взрыв произошел в здании польской мебельной фабрики Buczynski. В результате взрыва фабрика была полностью уничтожена, два человека погибли, 83 пострадали. Польские власти никак не отреагировали на инцидент. Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20250704/polsha-2027311056.html
https://ria.ru/20250711/polsha-2028503917.html
польша
винница
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782576472_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_85b48fc1479be4cd17b95841a07c1d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, винница, варшава, радослав сикорский, анджей дуда, зрк с-300
В мире, Польша, Винница, Варшава, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, ЗРК С-300
МИД Польши обвинил Россию в повреждении фабрики в Виннице

Сикорский обвинил РФ в повреждении деревообрабатывающей фабрики в Виннице

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что польская деревообрабатывающая фабрика в украинской Виннице повреждена якобы из-за российских дронов, хотя подобные обвинения Варшавы ранее уже оказывались несостоятельными.
Украинские СМИ сообщали, что ночью в Виннице раздавались взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Заместитель главы областной военной администрации Винницкой области Наталья Заболотная утверждала, что поврежден объекты промышленной инфраструктуры.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Польша обвинила Россию в повреждении своего посольства в Киеве
4 июля, 21:45
"Российские беспилотники нанесли удар по заводу Barlinek Group в Виннице. Есть пострадавшие, в том числе двое с тяжёлыми ожогами", - написал Сикорский на платформе Х.
По его словам, на месте происшествия работают сотрудники польского консульства. Пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский заявил журналистам, что ни один гражданин Польши не пострадал.
В начале июля на предприятии в селе Березина Житомирской области произошли мощные взрывы, причиной которых, как заявили в офисе украинского генпрокурора, стало незаконное производство взрывчатых веществ. Полиция Украины сообщила тогда, что мощность взрывов составила более четырех тонн в тротиловом эквиваленте.
По версии ряда Telegram-каналов, взрыв произошел в здании польской мебельной фабрики Buczynski. В результате взрыва фабрика была полностью уничтожена, два человека погибли, 83 пострадали. Польские власти никак не отреагировали на инцидент.
Польская сторона ранее также бездоказательно обвиняла Россию в нарушении своего воздушного пространства. В частности, в конце 2022 года на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально Варшава утверждала, что речь идет о снарядах российского производства, но затем занимавший в то время пост президента Польши Анджей Дуда признал, что это, вероятнее всего, было украинское вооружение. По информации агентства AP, это были украинские ракеты, выпущенные на перехват российских. Согласно выводам экспертов, на опубликованных фото с места происшествия были запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
У Варшавы есть повод бояться России, заявил глава МИД Польши
11 июля, 10:17
 
В миреПольшаВинницаВаршаваРадослав СикорскийАнджей ДудаЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала