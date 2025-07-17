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В Саратове на водителя составили пять административных материалов - РИА Новости, 17.07.2025
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00:56 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/politsija-2029590237.html
В Саратове на водителя составили пять административных материалов
В Саратове на водителя составили пять административных материалов - РИА Новости, 17.07.2025
В Саратове на водителя составили пять административных материалов
Саратовская полиция составила пять административных материалов на водителя после публикации видео, где его машина с развевающимися флагами Азербайджана грубо... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:56:00+03:00
2025-07-17T00:56:00+03:00
авто
россия
азербайджан
саратов
происшествия
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САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Саратовская полиция составила пять административных материалов на водителя после публикации видео, где его машина с развевающимися флагами Азербайджана грубо нарушает ПДД, сообщил региональный главк МВД. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен ВАЗ-2107 синего цвета, из окон которого вывешены флаги Азербайджана. Автомобиль виляет по дороге, неоднократно пересекая двойную сплошную линию разметки. В Госавтоинспекции Саратова сообщили РИА Новости, что ведомство проводит проверку. "В отношении водителя ВАЗ 2107 синего цвета составлено два административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), по статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) составлено (еще) два административных материала и административный материал по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками)", - говорится в Telegram-канале главка. Санкции этих статей КоАП РФ предусматривают наказание вплоть до года лишения водительских прав. По данным полиции, грубое нарушение правил дорожного движения было допущено на улице Шехурдина в Саратове. Полицейские установили, что, помимо 27-летнего водителя синего ВАЗ-2107, нарушили ПДД и 27-летний водитель серебристого "ВАЗ 2107" и 56-летний водитель Changan Uni K. Всех троих доставили в отдел полиции, где их привлекли к административной ответственности. "В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и местонахождение остальных участников происшествия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - добавили в главке.
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авто, россия, азербайджан, саратов, происшествия
Авто, Россия, Азербайджан, Саратов, Происшествия
В Саратове на водителя составили пять административных материалов

В Саратове на нарушителя ПДД на машине с флагами Азербайджана завели пять дел

© Fotolia / mario beauregardПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Fotolia / mario beauregard
Полицейская машина. Архивное фото
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САРАТОВ, 17 июл - РИА Новости. Саратовская полиция составила пять административных материалов на водителя после публикации видео, где его машина с развевающимися флагами Азербайджана грубо нарушает ПДД, сообщил региональный главк МВД.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлен ВАЗ-2107 синего цвета, из окон которого вывешены флаги Азербайджана. Автомобиль виляет по дороге, неоднократно пересекая двойную сплошную линию разметки. В Госавтоинспекции Саратова сообщили РИА Новости, что ведомство проводит проверку.
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"В отношении водителя ВАЗ 2107 синего цвета составлено два административных материала по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения), по статье 12.6 КоАП РФ (Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов) составлено (еще) два административных материала и административный материал по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (Управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками)", - говорится в Telegram-канале главка.
Санкции этих статей КоАП РФ предусматривают наказание вплоть до года лишения водительских прав.
По данным полиции, грубое нарушение правил дорожного движения было допущено на улице Шехурдина в Саратове.
Полицейские установили, что, помимо 27-летнего водителя синего ВАЗ-2107, нарушили ПДД и 27-летний водитель серебристого "ВАЗ 2107" и 56-летний водитель Changan Uni K. Всех троих доставили в отдел полиции, где их привлекли к административной ответственности.
"В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства и местонахождение остальных участников происшествия, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ (Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - добавили в главке.
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