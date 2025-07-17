На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины
На Урале задержали двух подростков за поджог объекта связи в интересах Украины
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Двое несовершеннолетних в Челябинской области задержаны за поджог объекта связи по указанию неизвестного в интересах Украины, возбуждено уголовное дело, подростки арестованы, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, подросток в переписке в мессенджере вступил в сговор с неизвестным им лицом, действующим в интересах Украины, и за денежное вознаграждение согласился на совершение диверсии в Златоусте - поджог объекта связи. Он предложил двоюродному брату совершить это преступление. Пятнадцатого июля они прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов в поселке Чапаевском, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования.
Затем один из фигурантов отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств они были задержаны сотрудниками регионального УФСБ России.
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"В отношении несовершеннолетних избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Следственными органами СК России по Челябинской области двоим молодым людям 2007 и 2009 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), отмечает СУСК.
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