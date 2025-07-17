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На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины - РИА Новости, 17.07.2025
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19:35 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/podrostki-2029783406.html
На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины
На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины - РИА Новости, 17.07.2025
На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины
Двое несовершеннолетних в Челябинской области задержаны за поджог объекта связи по указанию неизвестного в интересах Украины, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:35:00+03:00
2025-07-17T19:35:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Двое несовершеннолетних в Челябинской области задержаны за поджог объекта связи по указанию неизвестного в интересах Украины, возбуждено уголовное дело, подростки арестованы, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следствия, подросток в переписке в мессенджере вступил в сговор с неизвестным им лицом, действующим в интересах Украины, и за денежное вознаграждение согласился на совершение диверсии в Златоусте - поджог объекта связи. Он предложил двоюродному брату совершить это преступление. Пятнадцатого июля они прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов в поселке Чапаевском, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования. Затем один из фигурантов отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств они были задержаны сотрудниками регионального УФСБ России. &quot;В отношении несовершеннолетних избраны меры пресечения в виде заключения под стражу&quot;, - говорится в сообщении.Следственными органами СК России по Челябинской области двоим молодым людям 2007 и 2009 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), отмечает СУСК.
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происшествия, россия, челябинская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины

На Урале задержали двух подростков за поджог объекта связи в интересах Украины

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Двое несовершеннолетних в Челябинской области задержаны за поджог объекта связи по указанию неизвестного в интересах Украины, возбуждено уголовное дело, подростки арестованы, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным следствия, подросток в переписке в мессенджере вступил в сговор с неизвестным им лицом, действующим в интересах Украины, и за денежное вознаграждение согласился на совершение диверсии в Златоусте - поджог объекта связи. Он предложил двоюродному брату совершить это преступление. Пятнадцатого июля они прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов в поселке Чапаевском, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования.
Затем один из фигурантов отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств они были задержаны сотрудниками регионального УФСБ России.
«

"В отношении несовершеннолетних избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Следственными органами СК России по Челябинской области двоим молодым людям 2007 и 2009 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), отмечает СУСК.
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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