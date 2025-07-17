https://ria.ru/20250717/podrostki-2029783406.html

На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины

На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины - РИА Новости, 17.07.2025

На Урале подростки подожгли объект связи в интересах Украины

Двое несовершеннолетних в Челябинской области задержаны за поджог объекта связи по указанию неизвестного в интересах Украины, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:35:00+03:00

2025-07-17T19:35:00+03:00

2025-07-17T19:35:00+03:00

происшествия

россия

челябинская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 июл - РИА Новости. Двое несовершеннолетних в Челябинской области задержаны за поджог объекта связи по указанию неизвестного в интересах Украины, возбуждено уголовное дело, подростки арестованы, сообщило региональное СУСК РФ. По данным следствия, подросток в переписке в мессенджере вступил в сговор с неизвестным им лицом, действующим в интересах Украины, и за денежное вознаграждение согласился на совершение диверсии в Златоусте - поджог объекта связи. Он предложил двоюродному брату совершить это преступление. Пятнадцатого июля они прибыли к базовой станции сотовой связи одного из мобильных операторов в поселке Чапаевском, где с помощью легковоспламеняющейся жидкости подожгли шкаф для электрооборудования. Затем один из фигурантов отчитался перед заказчиком о выполнении поручения. После получения денежных средств они были задержаны сотрудниками регионального УФСБ России. "В отношении несовершеннолетних избраны меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Следственными органами СК России по Челябинской области двоим молодым людям 2007 и 2009 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), отмечает СУСК.

https://ria.ru/20250215/podzhog-1999516926.html

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челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, челябинская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)