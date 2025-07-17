https://ria.ru/20250717/podmoskove-2029763702.html
Почти 393 тысячи тонн грубых и сочных кормов заготовили в Подмосковье
Почти 393 тысячи тонн грубых и сочных кормов заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2025
Почти 393 тысячи тонн грубых и сочных кормов заготовили в Подмосковье
Аграрии Подмосковья заготовили 386,6 тысячи тонны грубых кормов и 6,3 тысячи тонны сочных кормов на силос для сельхозживотных на предстоящий зимний сезон,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:05:00+03:00
2025-07-17T18:05:00+03:00
2025-07-17T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Аграрии Подмосковья заготовили 386,6 тысячи тонны грубых кормов и 6,3 тысячи тонны сочных кормов на силос для сельхозживотных на предстоящий зимний сезон, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Также аграрии заготовили 15,6 тысячи тонны сена и 371 тысячу тонн сенажа. В ведомстве добавили, что общее поголовье скота молочного и мясного направления, без учета свиней и сельхозптицы, в регионе превышает 142 тысячи голов. На сегодняшний день скосили уже 71 тысячу гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм, силос и травяную муку. Работа в полях продолжается, чтобы полностью обеспечить скот необходимыми запасами к наступлению холодов. Заготовка проводится в хозяйствах всех категорий, основной объем приходится на сельхозпредприятия.
https://ria.ru/20250717/svo-2029743062.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 393 тысячи тонн грубых и сочных кормов заготовили в Подмосковье
Аграрии Подмосковья заготовили почти 393 тыс тонн грубых и сочных кормов на зиму
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Аграрии Подмосковья заготовили 386,6 тысячи тонны грубых кормов и 6,3 тысячи тонны сочных кормов на силос для сельхозживотных на предстоящий зимний сезон, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Также аграрии заготовили 15,6 тысячи тонны сена и 371 тысячу тонн сенажа.
В ведомстве добавили, что общее поголовье скота молочного и мясного направления, без учета свиней и сельхозптицы, в регионе превышает 142 тысячи голов. На сегодняшний день скосили уже 71 тысячу гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм, силос и травяную муку.
Работа в полях продолжается, чтобы полностью обеспечить скот необходимыми запасами к наступлению холодов. Заготовка проводится в хозяйствах всех категорий, основной объем приходится на сельхозпредприятия.