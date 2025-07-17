https://ria.ru/20250717/podmoskove-2029763702.html

Почти 393 тысячи тонн грубых и сочных кормов заготовили в Подмосковье

Почти 393 тысячи тонн грубых и сочных кормов заготовили в Подмосковье - РИА Новости, 17.07.2025

Почти 393 тысячи тонн грубых и сочных кормов заготовили в Подмосковье

Аграрии Подмосковья заготовили 386,6 тысячи тонны грубых кормов и 6,3 тысячи тонны сочных кормов на силос для сельхозживотных на предстоящий зимний сезон,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:05:00+03:00

2025-07-17T18:05:00+03:00

2025-07-17T18:05:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Аграрии Подмосковья заготовили 386,6 тысячи тонны грубых кормов и 6,3 тысячи тонны сочных кормов на силос для сельхозживотных на предстоящий зимний сезон, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Также аграрии заготовили 15,6 тысячи тонны сена и 371 тысячу тонн сенажа. В ведомстве добавили, что общее поголовье скота молочного и мясного направления, без учета свиней и сельхозптицы, в регионе превышает 142 тысячи голов. На сегодняшний день скосили уже 71 тысячу гектаров естественных и сеяных трав на сено, сенаж, зеленый корм, силос и травяную муку. Работа в полях продолжается, чтобы полностью обеспечить скот необходимыми запасами к наступлению холодов. Заготовка проводится в хозяйствах всех категорий, основной объем приходится на сельхозпредприятия.

https://ria.ru/20250717/svo-2029743062.html

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московская область (подмосковье)