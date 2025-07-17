https://ria.ru/20250717/peterburg-2029611164.html

В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения

В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025

В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения

В аэропорту Санкт-Петербурга ослабили ограничительные меры, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:52:00+03:00

2025-07-17T06:52:00+03:00

2025-07-17T07:43:00+03:00

санкт-петербург

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

безопасность

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В аэропорту Санкт-Петербурга ослабили ограничительные меры, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Их вводили рано утром в четверг. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты, теперь рейсы осуществляют, но с определенными условиями."Аэропорт Пулково начал прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и Госкорпорация ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе", — отмечается в публикации.

https://ria.ru/20250717/kaluga-2029588583.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), безопасность