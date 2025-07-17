https://ria.ru/20250717/peterburg-2029611164.html
В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения
В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025
В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения
В аэропорту Санкт-Петербурга ослабили ограничительные меры, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:52:00+03:00
2025-07-17T06:52:00+03:00
2025-07-17T07:43:00+03:00
санкт-петербург
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В аэропорту Санкт-Петербурга ослабили ограничительные меры, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Их вводили рано утром в четверг. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты, теперь рейсы осуществляют, но с определенными условиями."Аэропорт Пулково начал прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и Госкорпорация ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе", — отмечается в публикации.
https://ria.ru/20250717/kaluga-2029588583.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), безопасность
Санкт-Петербург, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт), Безопасность
В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения
В аэропорту Пулково ослабили ограничения на прием и выпуск воздушных судов