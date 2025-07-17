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В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025
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06:52 17.07.2025 (обновлено: 07:43 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/peterburg-2029611164.html
В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения
В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025
В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения
В аэропорту Санкт-Петербурга ослабили ограничительные меры, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
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2025-07-17T07:43:00+03:00
санкт-петербург
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
безопасность
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В аэропорту Санкт-Петербурга ослабили ограничительные меры, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.Их вводили рано утром в четверг. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты, теперь рейсы осуществляют, но с определенными условиями."Аэропорт Пулково начал прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и Госкорпорация ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе", — отмечается в публикации.
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санкт-петербург, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), безопасность
Санкт-Петербург, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт), Безопасность
В аэропорту Петербурга ослабили временные ограничения

В аэропорту Пулково ослабили ограничения на прием и выпуск воздушных судов

© Фотохост-агентство. | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге
Самолет в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фотохост-агентство.
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Самолет в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В аэропорту Санкт-Петербурга ослабили ограничительные меры, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Их вводили рано утром в четверг. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты, теперь рейсы осуществляют, но с определенными условиями.
"Аэропорт Пулково начал прием и выпуск рейсов по согласованию с соответствующими органами. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и Госкорпорация ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе", — отмечается в публикации.
Международный аэропорт Калуга - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
00:42
 
Санкт-ПетербургАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Пулково (аэропорт)Безопасность
 
 
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