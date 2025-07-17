https://ria.ru/20250717/peterburg-2029605959.html

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025

В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

В петербургском аэропорту заработали ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:23:00+03:00

2025-07-17T05:23:00+03:00

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санкт-петербург

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

пулково (аэропорт)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В петербургском аэропорту заработали ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", — говорится в заявлении.Он пояснил, что это делается из соображений безопасности.

https://ria.ru/20250717/kaluga-2029588583.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкт-петербург, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), международная организация гражданской авиации, безопасность