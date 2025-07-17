https://ria.ru/20250717/peterburg-2029605959.html
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения - РИА Новости, 17.07.2025
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В петербургском аэропорту заработали ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:23:00+03:00
2025-07-17T05:23:00+03:00
2025-07-17T05:34:00+03:00
санкт-петербург
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
пулково (аэропорт)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В петербургском аэропорту заработали ограничения, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)... Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", — говорится в заявлении.Он пояснил, что это делается из соображений безопасности.
https://ria.ru/20250717/kaluga-2029588583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), пулково (аэропорт), международная организация гражданской авиации, безопасность
Санкт-Петербург, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Пулково (аэропорт), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения
В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов