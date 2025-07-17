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В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом
В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом - РИА Новости, 17.07.2025
В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом
Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда. Рассчитываем, что Киев так же будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс", - сказала Захарова на брифинге. Она также добавила, что ей не известно о сигналах и реакции из Киева о готовности к третьему раунду.
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в мире, стамбул, украина, мария захарова, киев
В мире, Стамбул, Украина, Мария Захарова, Киев
В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом
МИД РФ: российская делегация готова прибыть в Стамбул для переговоров с Украиной