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В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом - РИА Новости, 17.07.2025
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17:33 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/peregovory-2029753291.html
В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом
В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом - РИА Новости, 17.07.2025
В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом
Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:33:00+03:00
2025-07-17T17:33:00+03:00
в мире
стамбул
украина
мария захарова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда. Рассчитываем, что Киев так же будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс", - сказала Захарова на брифинге. Она также добавила, что ей не известно о сигналах и реакции из Киева о готовности к третьему раунду.
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в мире, стамбул, украина, мария захарова, киев
В мире, Стамбул, Украина, Мария Захарова, Киев
В МИД заявили о готовности прибыть в Стамбул для переговоров с Киевом

МИД РФ: российская делегация готова прибыть в Стамбул для переговоров с Украиной

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда переговоров с Украиной и рассчитывает, что Киев продолжит переговорный процесс, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская делегация готова прибыть в Стамбул для проведения третьего раунда. Рассчитываем, что Киев так же будет действовать в духе достигнутых договоренностей и продолжит переговорный процесс", - сказала Захарова на брифинге.
Она также добавила, что ей не известно о сигналах и реакции из Киева о готовности к третьему раунду.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Песков рассказал о предстоящем третьем раунде переговоров с Украиной
12:47
 
В миреСтамбулУкраинаМария ЗахароваКиев
 
 
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