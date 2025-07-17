https://ria.ru/20250717/patrushev-2029632314.html

Патрушев вручил орден коллективу Зеленодольского завода им. Горького

Патрушев вручил орден коллективу Зеленодольского завода им. Горького - РИА Новости, 17.07.2025

Патрушев вручил орден коллективу Зеленодольского завода им. Горького

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил орден "За доблестный труд" коллективу Зеленодольского судостроительного... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:24:00+03:00

2025-07-17T10:24:00+03:00

2025-07-17T10:24:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

николай патрушев

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ЗЕЛЕНОДОЛЬСК, 17 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев вручил орден "За доблестный труд" коллективу Зеленодольского судостроительного завода им. Горького.В ходе торжественной церемонии Патрушев отметил, что завод является одним из ведущих и стратегически важных судостроительных предприятий страны. За 130-летнюю историю коллектив предприятия построил свыше полутора тысяч морских и речных кораблей и судов различных классов и назначений."Самоотверженным трудом коллектива завода воплощаются в жизнь идеи российских конструкторов, направленные на формирование современного облика Военно-морского флота, надежное обеспечение обороноспособности нашей Родины. Построенные вами фрегаты, ракетные, патрульные, сторожевые и противодиверсионные корабли и катера успешно решают боевые задачи на всех флотах Военно-морского флота России, в том числе связанные с применением высокоточного оружия по объектам в зоне специальной военной операции", - подчеркнул Патрушев.Коллектив завода с госнаградой поздравили также глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.Зеленодольский завод им. А. М. Горького (входит в СК "Ак Барс") награжден указом президента России Владимира Путина за большой вклад в развитие отечественного судостроения и достигнутые трудовые успехи.Главком ВМФ Александр Моисеев в поздравительной речи отметил, что вся история завода, начиная с 1895 года, неразрывно связана с Военно-морским флотом. "Корабли, построенные умелыми, трудолюбивыми руками зеленодольских корабелов, достойно несут службу в акватории практически всех морей, Каспийского и Черного (морей), надежно стоят на защите западных рубежей нашей Родины, Балтийского моря", - подчеркнул он.Моисеев также указал, что первый в современной истории оснащенный ракетным фокусом высокоточного оружия "Калибр" корабль проекта 11661К "Дагестан" был построен именно на производственных мощностях этого завода."Уже в текущем году по завершении государственных испытаний в состав военно-морского флота планируется принять сразу три корабля Зеленодольского завода. Это патрульный корабль "Виктор Великий", малые ракетные корабли "Ставрополь" и "Тайфун". Уверены, что они достойно продолжат традиции своих предшественников, подтверждая свои высокие боевые характеристики, надежность и безотказность", - резюмировал он.После награждения почетные гости возложили цветы к мемориальному комплексу в честь павших воинов - тружеников завода.

https://ria.ru/20250711/patrushev-2028689066.html

https://ria.ru/20250714/arktika-2028979763.html

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республика татарстан (татарстан), николай патрушев