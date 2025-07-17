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Пашинян уволил чиновника, предполагаемого на пост управляющего Электросетей - РИА Новости, 17.07.2025
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16:27 17.07.2025 (обновлено: 16:44 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029727083.html
Пашинян уволил чиновника, предполагаемого на пост управляющего Электросетей
Пашинян уволил чиновника, предполагаемого на пост управляющего Электросетей - РИА Новости, 17.07.2025
Пашинян уволил чиновника, предполагаемого на пост управляющего Электросетей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу государственной контрольной службы Романоса Петросяна - как ожидается, его назначат управлять компанией... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:27:00+03:00
2025-07-17T16:44:00+03:00
в мире
армения
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу государственной контрольной службы Романоса Петросяна - как ожидается, его назначат управлять компанией "Электросети Армении" предпринимателя Самвела Карапетяна, которую власти собираются национализировать. "Освободить Романоса Петросяна от должности руководителя государственной контрольной службы", - говорится в распоряжении главы правительства, текст которого размещен на сайте правительства республики. Временно исполнять обязанности руководителя указанного ведомства будет заместитель Петросяна Роберт Базикян. Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать данную организацию, принадлежащую владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, отметил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим "Электросетей Армении". В среду премьер дал понять, что готов отдать иностранным фирмам "Электросети Армении". Карапетяну в Армении предъявили обвинения, а также арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД республики сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250717/pashinyan-2029609145.html
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в мире, армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, преследование карапетяна в армении
В мире, Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении
Пашинян уволил чиновника, предполагаемого на пост управляющего Электросетей

Пашинян уволил чиновника, предполагаемого на пост управляющего "Электросетями"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу государственной контрольной службы Романоса Петросяна - как ожидается, его назначат управлять компанией "Электросети Армении" предпринимателя Самвела Карапетяна, которую власти собираются национализировать.
"Освободить Романоса Петросяна от должности руководителя государственной контрольной службы", - говорится в распоряжении главы правительства, текст которого размещен на сайте правительства республики.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Глава Союза армян России призвал Пашиняна уйти с поста премьера
06:27
Временно исполнять обязанности руководителя указанного ведомства будет заместитель Петросяна Роберт Базикян.
Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать данную организацию, принадлежащую владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, отметил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим "Электросетей Армении". В среду премьер дал понять, что готов отдать иностранным фирмам "Электросети Армении".
Карапетяну в Армении предъявили обвинения, а также арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД республики сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Армянская оппозиция оспорила национализацию "Электросетей" в суде
15 июля, 21:36
 
В миреАрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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