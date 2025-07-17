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Парламент Молдавии за четыре года принял лишь четыре проекта оппозиции - РИА Новости, 17.07.2025
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14:11 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/parlament-2029697383.html
Парламент Молдавии за четыре года принял лишь четыре проекта оппозиции
Парламент Молдавии за четыре года принял лишь четыре проекта оппозиции - РИА Новости, 17.07.2025
Парламент Молдавии за четыре года принял лишь четыре проекта оппозиции
Парламентское большинство Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" (ПДС) за четыре года своего правления из 300 представленных оппозицией проектов... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:11:00+03:00
2025-07-17T14:11:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Парламентское большинство Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" (ПДС) за четыре года своего правления из 300 представленных оппозицией проектов вынесло на обсуждение лишь четыре, заявил экс-президент, депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин. "За все эти годы из 300 проектов, представленных оппозицией, парламентское большинство, называемое ПДС, приняло только четыре. Они поиздевались не только над нами, представителями оппозиции, но и над избирателями, которые делегировали нас в этот парламент", - заявил Воронин в интервью YouTube-канала Gonta Show. По его словам, сотни тысяч граждан проголосовали за то, чтобы оппозиционные партии представляли их в парламенте, но власти даже не вносили в повестку инициативы, среди авторов которых не было представителей правящей партии. "Можете себе представить, какое у них (парламентского большинства - ред.) было отношение. Они считали себя такими умными, такими компетентными, такими подготовленными, будто они знают и понимают все. Если они так подготовлены, они такие умные, они всё знают, им что, нужна оппозиция?", - отметил Воронин. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250328/sandu-2007814148.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, владимир воронин, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Владимир Воронин, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Парламент Молдавии за четыре года принял лишь четыре проекта оппозиции

Воронин: парламент Молдавии за четыре года принял лишь четыре проекта оппозиции

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Парламентское большинство Молдавии в лице партии "Действие и солидарность" (ПДС) за четыре года своего правления из 300 представленных оппозицией проектов вынесло на обсуждение лишь четыре, заявил экс-президент, депутат от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Владимир Воронин.
"За все эти годы из 300 проектов, представленных оппозицией, парламентское большинство, называемое ПДС, приняло только четыре. Они поиздевались не только над нами, представителями оппозиции, но и над избирателями, которые делегировали нас в этот парламент", - заявил Воронин в интервью YouTube-канала Gonta Show.
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По его словам, сотни тысяч граждан проголосовали за то, чтобы оппозиционные партии представляли их в парламенте, но власти даже не вносили в повестку инициативы, среди авторов которых не было представителей правящей партии.
"Можете себе представить, какое у них (парламентского большинства - ред.) было отношение. Они считали себя такими умными, такими компетентными, такими подготовленными, будто они знают и понимают все. Если они так подготовлены, они такие умные, они всё знают, им что, нужна оппозиция?", - отметил Воронин.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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