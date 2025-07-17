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Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот - РИА Новости, 17.07.2025
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12:12 17.07.2025 (обновлено: 12:28 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/park-2029659170.html
Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот
Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот - РИА Новости, 17.07.2025
Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот
Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:12:00+03:00
2025-07-17T12:28:00+03:00
происшествия
патриот
министерство обороны рф (минобороны рф)
павел попов (генерал)
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ОДИНЦОВО, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.Как заявил в ходе слушания судья, в рамках дела к вышеуказанным лицам заявлен гражданский иск Минобороны РФ о возмещении компенсации в размере более 18 миллионов рублей."Мы иск поддерживаем", - заявил адвокат Шестерова, который ранее сообщил, что его подзащитный уже начал возмещать ущерб.
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происшествия, патриот, министерство обороны рф (минобороны рф), павел попов (генерал)
Происшествия, Патриот, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Павел Попов (генерал)
Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот

Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства обороны РФ. Архивное фото
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ОДИНЦОВО, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.
Как заявил в ходе слушания судья, в рамках дела к вышеуказанным лицам заявлен гражданский иск Минобороны РФ о возмещении компенсации в размере более 18 миллионов рублей.
"Мы иск поддерживаем", - заявил адвокат Шестерова, который ранее сообщил, что его подзащитный уже начал возмещать ущерб.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"
8 июля, 11:03
 
ПроисшествияПатриотМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Павел Попов (генерал)
 
 
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