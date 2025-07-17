https://ria.ru/20250717/park-2029659170.html
Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот
Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот - РИА Новости, 17.07.2025
Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот
Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:12:00+03:00
2025-07-17T12:12:00+03:00
2025-07-17T12:28:00+03:00
происшествия
патриот
министерство обороны рф (минобороны рф)
павел попов (генерал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_2ab4c1b3dd13b180858b6cd9e87e9b6e.jpg
ОДИНЦОВО, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.Как заявил в ходе слушания судья, в рамках дела к вышеуказанным лицам заявлен гражданский иск Минобороны РФ о возмещении компенсации в размере более 18 миллионов рублей."Мы иск поддерживаем", - заявил адвокат Шестерова, который ранее сообщил, что его подзащитный уже начал возмещать ущерб.
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818676005_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_e247295c3483ea86cb04a1eb995913a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, патриот, министерство обороны рф (минобороны рф), павел попов (генерал)
Происшествия, Патриот, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Павел Попов (генерал)
Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот
Минобороны подало иск на 18 миллионов рублей к Попову, Шестерову и Ахмедову