https://ria.ru/20250717/park-2029659170.html

Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот

Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот - РИА Новости, 17.07.2025

Минобороны просит взыскать 18 млн рублей с фигурантов дела о парке Патриот

Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:12:00+03:00

2025-07-17T12:12:00+03:00

2025-07-17T12:28:00+03:00

происшествия

патриот

министерство обороны рф (минобороны рф)

павел попов (генерал)

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ОДИНЦОВО, 17 июл - РИА Новости. Министерство обороны РФ заявило гражданский иск на 18 миллионов рублей к бывшему замминистра обороны Павлу Попову, генерал-майору Владимиру Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В четверг Одинцовский гарнизонный военный суд проводит первое заседание по делу в отношении бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Шестерова.Как заявил в ходе слушания судья, в рамках дела к вышеуказанным лицам заявлен гражданский иск Минобороны РФ о возмещении компенсации в размере более 18 миллионов рублей."Мы иск поддерживаем", - заявил адвокат Шестерова, который ранее сообщил, что его подзащитный уже начал возмещать ущерб.

https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html

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происшествия, патриот, министерство обороны рф (минобороны рф), павел попов (генерал)