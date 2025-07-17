В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы
ORF: в Италии разбился на параплане совершивший прыжок из стратосферы парашютист
© Фото : www.redbullstratosnewsroom.comФеликс Баумгартнер
© Фото : www.redbullstratosnewsroom.com
Феликс Баумгартнер. Архивное фото
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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, в 2012 году прыгнувший с парашютом из стратосферы, в четверг погиб при полёте на параплане в Италии, сообщил австрийский телеканал ORF.
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"Экстремальный спортсмен Феликс Баумгартнер скончался. Он погиб во второй половине дня в четверг при падении с парапланом в городе Порто-Сант`Эльпидио на побережье Адриатического моря в Италии", - сообщил телеканал.
По данным ORF, Баумгартнер разбился на территории гостиничного комплекса. Его параплан врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном.
Кроме того, от обломков параплана сотрудница отеля получила травму шеи. Ведётся расследование обстоятельств происшествия.
Баумгартнер - уроженец Зальцбурга, ему было 56 лет. Он приобрёл всемирную известность в 2012 году, когда во время прыжка с парашютом над пустыней Нью-Мексико из стратосферы с высоты 38 969,40 метров установил три мировых рекорда (максимальная скорость, самый высокий прыжок и самый длинный свободный полёт). Он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении.