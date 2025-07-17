https://ria.ru/20250717/parashyutist-2029822879.html

В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы

В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы - РИА Новости, 17.07.2025

В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы

Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, в 2012 году прыгнувший с парашютом из стратосферы, в четверг погиб при полёте на параплане в Италии, сообщил РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:39:00+03:00

2025-07-17T23:39:00+03:00

2025-07-17T23:52:00+03:00

италия

в мире

адриатическое море

зальцбург (город)

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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, в 2012 году прыгнувший с парашютом из стратосферы, в четверг погиб при полёте на параплане в Италии, сообщил австрийский телеканал ORF."Экстремальный спортсмен Феликс Баумгартнер скончался. Он погиб во второй половине дня в четверг при падении с парапланом в городе Порто-Сант`Эльпидио на побережье Адриатического моря в Италии", - сообщил телеканал.По данным ORF, Баумгартнер разбился на территории гостиничного комплекса. Его параплан врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном.Кроме того, от обломков параплана сотрудница отеля получила травму шеи. Ведётся расследование обстоятельств происшествия.Баумгартнер - уроженец Зальцбурга, ему было 56 лет. Он приобрёл всемирную известность в 2012 году, когда во время прыжка с парашютом над пустыней Нью-Мексико из стратосферы с высоты 38 969,40 метров установил три мировых рекорда (максимальная скорость, самый высокий прыжок и самый длинный свободный полёт). Он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении.

италия

адриатическое море

зальцбург (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

италия, в мире, адриатическое море, зальцбург (город)