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В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы - РИА Новости, 17.07.2025
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23:39 17.07.2025 (обновлено: 23:52 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/parashyutist-2029822879.html
В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы
В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы - РИА Новости, 17.07.2025
В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы
Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, в 2012 году прыгнувший с парашютом из стратосферы, в четверг погиб при полёте на параплане в Италии, сообщил РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:39:00+03:00
2025-07-17T23:52:00+03:00
италия
в мире
адриатическое море
зальцбург (город)
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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, в 2012 году прыгнувший с парашютом из стратосферы, в четверг погиб при полёте на параплане в Италии, сообщил австрийский телеканал ORF."Экстремальный спортсмен Феликс Баумгартнер скончался. Он погиб во второй половине дня в четверг при падении с парапланом в городе Порто-Сант`Эльпидио на побережье Адриатического моря в Италии", - сообщил телеканал.По данным ORF, Баумгартнер разбился на территории гостиничного комплекса. Его параплан врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном.Кроме того, от обломков параплана сотрудница отеля получила травму шеи. Ведётся расследование обстоятельств происшествия.Баумгартнер - уроженец Зальцбурга, ему было 56 лет. Он приобрёл всемирную известность в 2012 году, когда во время прыжка с парашютом над пустыней Нью-Мексико из стратосферы с высоты 38 969,40 метров установил три мировых рекорда (максимальная скорость, самый высокий прыжок и самый длинный свободный полёт). Он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении.
италия
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италия, в мире, адриатическое море, зальцбург (город)
Италия, В мире, Адриатическое море, Зальцбург (город)
В Италии разбился парашютист, совершивший прыжок из стратосферы

ORF: в Италии разбился на параплане совершивший прыжок из стратосферы парашютист

© Фото : www.redbullstratosnewsroom.comФеликс Баумгартнер
Феликс Баумгартнер - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : www.redbullstratosnewsroom.com
Феликс Баумгартнер. Архивное фото
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ВЕНА, 17 июл - РИА Новости. Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, в 2012 году прыгнувший с парашютом из стратосферы, в четверг погиб при полёте на параплане в Италии, сообщил австрийский телеканал ORF.
«
"Экстремальный спортсмен Феликс Баумгартнер скончался. Он погиб во второй половине дня в четверг при падении с парапланом в городе Порто-Сант`Эльпидио на побережье Адриатического моря в Италии", - сообщил телеканал.
По данным ORF, Баумгартнер разбился на территории гостиничного комплекса. Его параплан врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном.
Кроме того, от обломков параплана сотрудница отеля получила травму шеи. Ведётся расследование обстоятельств происшествия.
Баумгартнер - уроженец Зальцбурга, ему было 56 лет. Он приобрёл всемирную известность в 2012 году, когда во время прыжка с парашютом над пустыней Нью-Мексико из стратосферы с высоты 38 969,40 метров установил три мировых рекорда (максимальная скорость, самый высокий прыжок и самый длинный свободный полёт). Он стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении.
 
ИталияВ миреАдриатическое мореЗальцбург (город)
 
 
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