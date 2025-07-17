https://ria.ru/20250717/oudobreniya-2029711768.html

Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ

Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ - РИА Новости, 17.07.2025

Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ

Россия не боится никаких пошлин и тарифов по отношению к минеральным удобрениям - рынок большой, и сейчас российские производители переходят на рынок стран... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:04:00+03:00

2025-07-17T15:04:00+03:00

2025-07-17T15:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не боится никаких пошлин и тарифов по отношению к минеральным удобрениям - рынок большой, и сейчас российские производители переходят на рынок стран БРИКС, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Никаких пошлин и тарифов мы не боимся, рынок большой. Главное, что мы переходим именно на рынок стран БРИКС", - сказал он. Он добавил, что на текущий момент рынок стран БРИКС занимает практически 50% всего потребления минеральных удобрений, и это тот рынок, который будет расти. Так, например, продолжил он, США ввели компенсационную пошлину, в основном против фосфорных удобрений, и Россия была вынуждена с этого рынка уйти. Также Гурьев напомнил, что США как крупный потребитель ввели пошлину на китайские и марокканские продукты. Они заняли свой собственный рынок, что привело к росту цен. "Наша отрасль смогла переориентироваться на другие рынки. Хочу, например, показать, что в Индии мы выросли в четыре раза – поставки минеральных удобрений", - добавил глава РАПУ. В свою очередь глава государства уточнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди просил Россию о поставках напрямую. Гурьев сообщил, что просьба полностью была выполнена: компании поставили 1,2 миллиона тонн минеральных удобрений.

https://ria.ru/20250717/putin-2029701830.html

https://ria.ru/20250706/udobreniya-2027454497.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, сша, индия, андрей гурьев, владимир путин, нарендра моди, брикс