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Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ - РИА Новости, 17.07.2025
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15:04 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/oudobreniya-2029711768.html
Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ
Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ - РИА Новости, 17.07.2025
Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ
Россия не боится никаких пошлин и тарифов по отношению к минеральным удобрениям - рынок большой, и сейчас российские производители переходят на рынок стран... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:04:00+03:00
2025-07-17T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не боится никаких пошлин и тарифов по отношению к минеральным удобрениям - рынок большой, и сейчас российские производители переходят на рынок стран БРИКС, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Никаких пошлин и тарифов мы не боимся, рынок большой. Главное, что мы переходим именно на рынок стран БРИКС", - сказал он. Он добавил, что на текущий момент рынок стран БРИКС занимает практически 50% всего потребления минеральных удобрений, и это тот рынок, который будет расти. Так, например, продолжил он, США ввели компенсационную пошлину, в основном против фосфорных удобрений, и Россия была вынуждена с этого рынка уйти. Также Гурьев напомнил, что США как крупный потребитель ввели пошлину на китайские и марокканские продукты. Они заняли свой собственный рынок, что привело к росту цен. "Наша отрасль смогла переориентироваться на другие рынки. Хочу, например, показать, что в Индии мы выросли в четыре раза – поставки минеральных удобрений", - добавил глава РАПУ. В свою очередь глава государства уточнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди просил Россию о поставках напрямую. Гурьев сообщил, что просьба полностью была выполнена: компании поставили 1,2 миллиона тонн минеральных удобрений.
https://ria.ru/20250717/putin-2029701830.html
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экономика, россия, сша, индия, андрей гурьев, владимир путин, нарендра моди, брикс
Экономика, Россия, США, Индия, Андрей Гурьев, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС
Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ

Глава РАПУ Гурьев: РФ не боится пошлин и тарифов на рынке минеральных удобрений

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкНа территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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На территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не боится никаких пошлин и тарифов по отношению к минеральным удобрениям - рынок большой, и сейчас российские производители переходят на рынок стран БРИКС, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«
"Никаких пошлин и тарифов мы не боимся, рынок большой. Главное, что мы переходим именно на рынок стран БРИКС", - сказал он.
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Он добавил, что на текущий момент рынок стран БРИКС занимает практически 50% всего потребления минеральных удобрений, и это тот рынок, который будет расти.
Так, например, продолжил он, США ввели компенсационную пошлину, в основном против фосфорных удобрений, и Россия была вынуждена с этого рынка уйти. Также Гурьев напомнил, что США как крупный потребитель ввели пошлину на китайские и марокканские продукты. Они заняли свой собственный рынок, что привело к росту цен.
«
"Наша отрасль смогла переориентироваться на другие рынки. Хочу, например, показать, что в Индии мы выросли в четыре раза – поставки минеральных удобрений", - добавил глава РАПУ.
В свою очередь глава государства уточнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди просил Россию о поставках напрямую. Гурьев сообщил, что просьба полностью была выполнена: компании поставили 1,2 миллиона тонн минеральных удобрений.
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ЭкономикаРоссияСШАИндияАндрей ГурьевВладимир ПутинНарендра МодиБРИКС
 
 
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