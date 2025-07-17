Россия не боится никаких пошлин на рынке удобрений, заявил глава РАПУ
Глава РАПУ Гурьев: РФ не боится пошлин и тарифов на рынке минеральных удобрений
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкНа территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений
На территории завода ООО "Алмаз Удобрения" по производству водорастворимых и гранулированных удобрений. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия не боится никаких пошлин и тарифов по отношению к минеральным удобрениям - рынок большой, и сейчас российские производители переходят на рынок стран БРИКС, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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"Никаких пошлин и тарифов мы не боимся, рынок большой. Главное, что мы переходим именно на рынок стран БРИКС", - сказал он.
Он добавил, что на текущий момент рынок стран БРИКС занимает практически 50% всего потребления минеральных удобрений, и это тот рынок, который будет расти.
Так, например, продолжил он, США ввели компенсационную пошлину, в основном против фосфорных удобрений, и Россия была вынуждена с этого рынка уйти. Также Гурьев напомнил, что США как крупный потребитель ввели пошлину на китайские и марокканские продукты. Они заняли свой собственный рынок, что привело к росту цен.
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"Наша отрасль смогла переориентироваться на другие рынки. Хочу, например, показать, что в Индии мы выросли в четыре раза – поставки минеральных удобрений", - добавил глава РАПУ.
В свою очередь глава государства уточнил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди просил Россию о поставках напрямую. Гурьев сообщил, что просьба полностью была выполнена: компании поставили 1,2 миллиона тонн минеральных удобрений.
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