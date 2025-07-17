https://ria.ru/20250717/otnosheniya-2029734025.html

Украина пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией, заявили в МИД

Украина пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2025

Украина пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией, заявили в МИД

Украина понесла бы большие потери в случае заморозки отношений с Венгрией, поскольку через нее Киев получает электроэнергию и газ, заявил венгерский министр... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:41:00+03:00

2025-07-17T16:41:00+03:00

2025-07-17T16:41:00+03:00

венгрия

в мире

украина

петер сийярто

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005543493_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_2ef1f1a7896ce200644007b44eecbccf.jpg

БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Украина понесла бы большие потери в случае заморозки отношений с Венгрией, поскольку через нее Киев получает электроэнергию и газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Наша страна сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии в соседнюю страну, кроме того, из Венгрии на Украину поступают сотни миллионов кубометров природного газа. Поэтому Украина столкнулась бы с серьёзными проблемами в случае заморозки этих отношений", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. Министр напомнил, что это не Венгрия "отбирала права у украинского нацменьшинства, прекращала поставки нефти в прошлом году, в Венгрии не поджигают украинские церкви и ни один украинец не погиб при мобилизации в Венгрии". В четверг в МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах. В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.

https://ria.ru/20250716/vengriya-2029579506.html

венгрия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, в мире, украина, петер сийярто, киев