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Украина пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2025
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16:41 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/otnosheniya-2029734025.html
Украина пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией, заявили в МИД
Украина пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2025
Украина пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией, заявили в МИД
Украина понесла бы большие потери в случае заморозки отношений с Венгрией, поскольку через нее Киев получает электроэнергию и газ, заявил венгерский министр... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:41:00+03:00
2025-07-17T16:41:00+03:00
венгрия
в мире
украина
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Украина понесла бы большие потери в случае заморозки отношений с Венгрией, поскольку через нее Киев получает электроэнергию и газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Наша страна сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии в соседнюю страну, кроме того, из Венгрии на Украину поступают сотни миллионов кубометров природного газа. Поэтому Украина столкнулась бы с серьёзными проблемами в случае заморозки этих отношений", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1. Министр напомнил, что это не Венгрия "отбирала права у украинского нацменьшинства, прекращала поставки нефти в прошлом году, в Венгрии не поджигают украинские церкви и ни один украинец не погиб при мобилизации в Венгрии". В четверг в МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах. В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
https://ria.ru/20250716/vengriya-2029579506.html
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венгрия, в мире, украина, петер сийярто, киев
Венгрия, В мире, Украина, Петер Сийярто, Киев
Украина пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией, заявили в МИД

Сийярто: Украина сильно пострадала бы от заморозки отношений с Венгрией

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Украина понесла бы большие потери в случае заморозки отношений с Венгрией, поскольку через нее Киев получает электроэнергию и газ, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Наша страна сейчас является крупнейшим поставщиком электроэнергии в соседнюю страну, кроме того, из Венгрии на Украину поступают сотни миллионов кубометров природного газа. Поэтому Украина столкнулась бы с серьёзными проблемами в случае заморозки этих отношений", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1.
Министр напомнил, что это не Венгрия "отбирала права у украинского нацменьшинства, прекращала поставки нефти в прошлом году, в Венгрии не поджигают украинские церкви и ни один украинец не погиб при мобилизации в Венгрии".
В четверг в МИД Венгрии второй раз за неделю был вызвал посол Украины Федор Шандор, на этот раз в связи с поджогом греко-католической церкви в Закарпатье и антивенгерскими лозунгами на ее стенах.
В среду Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. В четверг Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
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