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Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2025
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12:20 17.07.2025 (обновлено: 12:38 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/osuzhdenie-2029663177.html
Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД
Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2025
Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД
Новый этап насилия в Сирии представляют грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения, говорится в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:20:00+03:00
2025-07-17T12:38:00+03:00
в мире
сирия
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израиль
дамаск (город)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новый этап насилия в Сирии представляют грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения, говорится в сообщении МИД России."Российская сторона уже неоднократно давала оценки произвольным силовым акциям Израиля в Сирии. Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения. В Москве подтверждают последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.", - говорится в сообщении.В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
https://ria.ru/20250717/siriya-2029587655.html
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Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске
Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске
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в мире, сирия, россия, израиль, дамаск (город)
В мире, Сирия, Россия, Израиль, Дамаск (город)
Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД

МИД: израильские атаки в Сирии заслуживают решительного осуждения

© Getty Images / NurPhoto/Rami AlsayedЗдание Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара
Здание Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Rami Alsayed
Здание Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новый этап насилия в Сирии представляют грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения, говорится в сообщении МИД России.
"Российская сторона уже неоднократно давала оценки произвольным силовым акциям Израиля в Сирии. Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения. В Москве подтверждают последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.", - говорится в сообщении.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.
Друзы на израильско-сирийской границе - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Один из лидеров друзов Сирии выступил против переговоров с Дамаском
00:24
 
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