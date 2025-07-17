https://ria.ru/20250717/osuzhdenie-2029663177.html

Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД

Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД - РИА Новости, 17.07.2025

Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД

Новый этап насилия в Сирии представляют грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения, говорится в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:20:00+03:00

2025-07-17T12:20:00+03:00

2025-07-17T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новый этап насилия в Сирии представляют грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения, говорится в сообщении МИД России."Российская сторона уже неоднократно давала оценки произвольным силовым акциям Израиля в Сирии. Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения. В Москве подтверждают последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.", - говорится в сообщении.В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.

https://ria.ru/20250717/siriya-2029587655.html

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Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске Момент авиаудара по зданию генштаба сирийской армии в Дамаске 2025-07-17T12:20 true PT1M06S

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