Атаки в Сирии заслуживают осуждения, заявили в МИД
МИД: израильские атаки в Сирии заслуживают решительного осуждения
© Getty Images / NurPhoto/Rami AlsayedЗдание Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара
© Getty Images / NurPhoto/Rami Alsayed
Здание Министерства обороны Сирии в Дамаске после израильского удара
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новый этап насилия в Сирии представляют грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения, говорится в сообщении МИД России.
"Российская сторона уже неоднократно давала оценки произвольным силовым акциям Израиля в Сирии. Эти атаки, которые представляют собой грубое нарушение суверенитета страны и норм международного права, заслуживают решительного осуждения. В Москве подтверждают последовательную позицию в пользу необходимости уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР.", - говорится в сообщении.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске с целью защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о предупреждении Израиля о вводе войск в Сувейду, чтобы положить конец межклановым вооруженным столкновениям. В свою очередь, источник в силах безопасности Сирии сообщил телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда.