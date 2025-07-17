https://ria.ru/20250717/oruzhie-2029633679.html

В Дании заявили, что лучше покупать оружие у Европы, а не у США

В Дании заявили, что лучше покупать оружие у Европы, а не у США - РИА Новости, 17.07.2025

В Дании заявили, что лучше покупать оружие у Европы, а не у США

Дания хочет приобретать вооружение от надежных европейских партнеров, а не от США, которые угрожают своим союзникам, заявил депутат и глава оборонного комитета... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:33:00+03:00

2025-07-17T10:33:00+03:00

2025-07-17T10:33:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дания хочет приобретать вооружение от надежных европейских партнеров, а не от США, которые угрожают своим союзникам, заявил депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов. В среду агентство Блумберг передавало, что европейские союзники США все активнее обсуждают снижение зависимости от американской оборонной промышленности и развитие собственного военно-промышленного комплекса. В частности, по данным агентства, Дания рассматривает европейскую альтернативу американской системе Patriot. По данным газеты Wall Street Journal, много лет назад Ярлов поддерживал идею приобретения американских истребителей F-35. Однако сейчас он выступает за покупку вооружения, включая самолеты и системы ПВО, у европейских производителей. "Мы хотим систему ПВО от стабильного и надежного союзника, а не того, кто угрожает нам и другим странам-союзникам", - приводит слова Ярлова газета Wall Street Journal. Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО у на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg. В апреле Ярлов заявлял, что единственной угрозой для Гренландии являются США. Он также отмечал, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием и поэтому должна положиться на своих самых близких друзей. При этом он подчеркнул, что в число этих "близких друзей" США больше не входят. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029315679.html

https://ria.ru/20250716/zavisimost-2029517465.html

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в мире, дания, сша, гренландия, дональд трамп, f-35