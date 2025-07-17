В Дании заявили, что лучше покупать оружие у Европы, а не у США
Ярлов: Дания хочет покупать оружие у надежных европейских партнеров, а не у США
© AP Photo / Matt RourkeЗавод боеприпасов в США
© AP Photo / Matt Rourke
Завод боеприпасов в США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дания хочет приобретать вооружение от надежных европейских партнеров, а не от США, которые угрожают своим союзникам, заявил депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов.
В среду агентство Блумберг передавало, что европейские союзники США все активнее обсуждают снижение зависимости от американской оборонной промышленности и развитие собственного военно-промышленного комплекса. В частности, по данным агентства, Дания рассматривает европейскую альтернативу американской системе Patriot.
По данным газеты Wall Street Journal, много лет назад Ярлов поддерживал идею приобретения американских истребителей F-35. Однако сейчас он выступает за покупку вооружения, включая самолеты и системы ПВО, у европейских производителей.
"Мы хотим систему ПВО от стабильного и надежного союзника, а не того, кто угрожает нам и другим странам-союзникам", - приводит слова Ярлова газета Wall Street Journal.
Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО у на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg.
В апреле Ярлов заявлял, что единственной угрозой для Гренландии являются США. Он также отмечал, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием и поэтому должна положиться на своих самых близких друзей. При этом он подчеркнул, что в число этих "близких друзей" США больше не входят.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.