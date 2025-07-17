https://ria.ru/20250717/orden-2029706886.html

Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд"

Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 17.07.2025

Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд"

Зеленодольский завод имени А.М.Горького награжден орденом "За доблестный труд" за большой вклад в развитие отечественного судостроения и достигнутые трудовые... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:50:00+03:00

2025-07-17T14:50:00+03:00

2025-07-17T14:54:00+03:00

морская держава

морская держава

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Зеленодольский завод имени А.М.Горького награжден орденом "За доблестный труд" за большой вклад в развитие отечественного судостроения и достигнутые трудовые успехи, сообщает официальный сайт Президента России. Награду коллективу вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.В ходе торжественной церемонии он отметил, что Зеленодольский судостроительный завод является одним из ведущих и стратегически важных предприятий страны. За 130-летнюю историю здесь построено свыше полутора тысяч морских и речных кораблей, судов различных классов и назначений.Как говорится в сообщении, Николай Патрушев также провел совещание по вопросам выполнения государственного оборонного заказа предприятиями судостроительной промышленности. Отдельное внимание уделено вопросам ценообразования, обеспечения серийности строительства кораблей и совершенствования системы страхования строящихся заказов.

https://ria.ru/20250609/patrushev-2021706934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

морская держава, николай патрушев, россия