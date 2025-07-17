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Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 17.07.2025
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Морская держава
 
14:50 17.07.2025 (обновлено: 14:54 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/orden-2029706886.html
Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд"
Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 17.07.2025
Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд"
Зеленодольский завод имени А.М.Горького награжден орденом "За доблестный труд" за большой вклад в развитие отечественного судостроения и достигнутые трудовые... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:50:00+03:00
2025-07-17T14:54:00+03:00
морская держава
морская держава
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Зеленодольский завод имени А.М.Горького награжден орденом "За доблестный труд" за большой вклад в развитие отечественного судостроения и достигнутые трудовые успехи, сообщает официальный сайт Президента России. Награду коллективу вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.В ходе торжественной церемонии он отметил, что Зеленодольский судостроительный завод является одним из ведущих и стратегически важных предприятий страны. За 130-летнюю историю здесь построено свыше полутора тысяч морских и речных кораблей, судов различных классов и назначений.Как говорится в сообщении, Николай Патрушев также провел совещание по вопросам выполнения государственного оборонного заказа предприятиями судостроительной промышленности. Отдельное внимание уделено вопросам ценообразования, обеспечения серийности строительства кораблей и совершенствования системы страхования строящихся заказов.
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морская держава, николай патрушев, россия
Морская держава, Морская держава, Николай Патрушев, Россия

Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд"

© РИА Новости / Максим ПлатоновГенеральный директор АО "Зеленодольский завод им. Горького" Александр Филиппов (слева) и помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев
Генеральный директор АО Зеленодольский завод им. Горького Александр Филиппов (слева) и помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Платонов
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Зеленодольский завод имени А.М.Горького награжден орденом "За доблестный труд" за большой вклад в развитие отечественного судостроения и достигнутые трудовые успехи, сообщает официальный сайт Президента России. Награду коллективу вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В ходе торжественной церемонии он отметил, что Зеленодольский судостроительный завод является одним из ведущих и стратегически важных предприятий страны. За 130-летнюю историю здесь построено свыше полутора тысяч морских и речных кораблей, судов различных классов и назначений.
Как говорится в сообщении, Николай Патрушев также провел совещание по вопросам выполнения государственного оборонного заказа предприятиями судостроительной промышленности. Отдельное внимание уделено вопросам ценообразования, обеспечения серийности строительства кораблей и совершенствования системы страхования строящихся заказов.
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