Зеленодольский завод имени Горького награжден орденом "За доблестный труд"
© РИА Новости / Максим ПлатоновГенеральный директор АО "Зеленодольский завод им. Горького" Александр Филиппов (слева) и помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Зеленодольский завод имени А.М.Горького награжден орденом "За доблестный труд" за большой вклад в развитие отечественного судостроения и достигнутые трудовые успехи, сообщает официальный сайт Президента России. Награду коллективу вручил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
В ходе торжественной церемонии он отметил, что Зеленодольский судостроительный завод является одним из ведущих и стратегически важных предприятий страны. За 130-летнюю историю здесь построено свыше полутора тысяч морских и речных кораблей, судов различных классов и назначений.
Как говорится в сообщении, Николай Патрушев также провел совещание по вопросам выполнения государственного оборонного заказа предприятиями судостроительной промышленности. Отдельное внимание уделено вопросам ценообразования, обеспечения серийности строительства кораблей и совершенствования системы страхования строящихся заказов.