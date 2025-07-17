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Орбан оценил шансы Трампа добиться мира на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/orban-2029824060.html
Орбан оценил шансы Трампа добиться мира на Украине
Орбан оценил шансы Трампа добиться мира на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Орбан оценил шансы Трампа добиться мира на Украине
Президент США Дональд Трамп не смог быстро добиться мирного урегулирования на Украине, как обещал, но если бы у власти остались демократы во главе с Джо... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:45:00+03:00
2025-07-17T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
виктор орбан
владимир путин
владимир зеленский
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог быстро добиться мирного урегулирования на Украине, как обещал, но если бы у власти остались демократы во главе с Джо Байденом или Камалой Харрис, уже шла бы третья мировая война, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Давайте порадуемся тому, что к власти в США пришел президент Трамп, потому что он до сих пор не смог добиться мира, хотя и находится у власти с января, и это плохо. Но если задуматься, скажем, если бы его место занял Байден или женщина по имени Харрис, я думаю, мы бы уже были в состоянии мировой войны. То, что мы не находимся в состоянии мировой войны, – это хорошо", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang. Венгерский премьер сообщил, что рассчитывал на прекращение огня в первой половине 2025 года, но этого не произошло, потому что "европейцы убедили украинцев, что при необходимости они даже вступят в конфликт с американским президентом, и дали Киеву гарантию, чтобы украинцы продолжали вести войну, а они покроют все их расходы, заставят европейских налогоплательщиков за это платить". По его словам, Украина согласилась на это предложение, "поэтому война длится до сих пор". Орбан также раскритиковал новый план бюджета ЕС, "20-25% которого автоматически поступили бы на Украину, а еще 10-11% пошли бы на погашение процентов по ранее взятым кредитам". Таким образом, около трети запланированного бюджета - это "уже несуществующие деньги", к тому же остаются механизмы отбирать деньги у стран-членов в любой момент, как было ранее сделано с Венгрией, добавил он. Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
https://ria.ru/20250717/ssha-2029816115.html
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в мире, украина, сша, киев, виктор орбан, владимир путин, владимир зеленский, евросоюз, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Виктор Орбан, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Евросоюз, Верховная Рада Украины
Орбан оценил шансы Трампа добиться мира на Украине

Орбан: если бы у власти остались Байден или Харрис, шла бы третья мировая война

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом неформального саммита глав стран-членов ЕС в Зальцбурге. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог быстро добиться мирного урегулирования на Украине, как обещал, но если бы у власти остались демократы во главе с Джо Байденом или Камалой Харрис, уже шла бы третья мировая война, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Давайте порадуемся тому, что к власти в США пришел президент Трамп, потому что он до сих пор не смог добиться мира, хотя и находится у власти с января, и это плохо. Но если задуматься, скажем, если бы его место занял Байден или женщина по имени Харрис, я думаю, мы бы уже были в состоянии мировой войны. То, что мы не находимся в состоянии мировой войны, – это хорошо", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang.
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Венгерский премьер сообщил, что рассчитывал на прекращение огня в первой половине 2025 года, но этого не произошло, потому что "европейцы убедили украинцев, что при необходимости они даже вступят в конфликт с американским президентом, и дали Киеву гарантию, чтобы украинцы продолжали вести войну, а они покроют все их расходы, заставят европейских налогоплательщиков за это платить".
По его словам, Украина согласилась на это предложение, "поэтому война длится до сих пор".
Орбан также раскритиковал новый план бюджета ЕС, "20-25% которого автоматически поступили бы на Украину, а еще 10-11% пошли бы на погашение процентов по ранее взятым кредитам". Таким образом, около трети запланированного бюджета - это "уже несуществующие деньги", к тому же остаются механизмы отбирать деньги у стран-членов в любой момент, как было ранее сделано с Венгрией, добавил он.
Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВиктор ОрбанВладимир ПутинВладимир ЗеленскийЕвросоюзВерховная Рада Украины
 
 
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