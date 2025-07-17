https://ria.ru/20250717/orban-2029824060.html

Орбан оценил шансы Трампа добиться мира на Украине

Орбан оценил шансы Трампа добиться мира на Украине - РИА Новости, 17.07.2025

Орбан оценил шансы Трампа добиться мира на Украине

Президент США Дональд Трамп не смог быстро добиться мирного урегулирования на Украине, как обещал, но если бы у власти остались демократы во главе с Джо... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:45:00+03:00

2025-07-17T23:45:00+03:00

2025-07-17T23:45:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не смог быстро добиться мирного урегулирования на Украине, как обещал, но если бы у власти остались демократы во главе с Джо Байденом или Камалой Харрис, уже шла бы третья мировая война, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Давайте порадуемся тому, что к власти в США пришел президент Трамп, потому что он до сих пор не смог добиться мира, хотя и находится у власти с января, и это плохо. Но если задуматься, скажем, если бы его место занял Байден или женщина по имени Харрис, я думаю, мы бы уже были в состоянии мировой войны. То, что мы не находимся в состоянии мировой войны, – это хорошо", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang. Венгерский премьер сообщил, что рассчитывал на прекращение огня в первой половине 2025 года, но этого не произошло, потому что "европейцы убедили украинцев, что при необходимости они даже вступят в конфликт с американским президентом, и дали Киеву гарантию, чтобы украинцы продолжали вести войну, а они покроют все их расходы, заставят европейских налогоплательщиков за это платить". По его словам, Украина согласилась на это предложение, "поэтому война длится до сих пор". Орбан также раскритиковал новый план бюджета ЕС, "20-25% которого автоматически поступили бы на Украину, а еще 10-11% пошли бы на погашение процентов по ранее взятым кредитам". Таким образом, около трети запланированного бюджета - это "уже несуществующие деньги", к тому же остаются механизмы отбирать деньги у стран-членов в любой момент, как было ранее сделано с Венгрией, добавил он. Президент России Владимир Путин в конце января заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. В апреле Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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