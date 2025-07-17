https://ria.ru/20250717/orban-2029821004.html

Орбан допустил возможность выхода Венгрии из Евросоюза

Орбан допустил возможность выхода Венгрии из Евросоюза - РИА Новости, 17.07.2025

Орбан допустил возможность выхода Венгрии из Евросоюза

Теоретическая возможность выхода Венгрии из Евросоюза существует, потому что из экономического объединения он превратился в политическое, но в настоящий момент... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T23:29:00+03:00

2025-07-17T23:29:00+03:00

2025-07-17T23:29:00+03:00

в мире

венгрия

брюссель

будапешт

виктор орбан

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 17 июл - РИА Новости. Теоретическая возможность выхода Венгрии из Евросоюза существует, потому что из экономического объединения он превратился в политическое, но в настоящий момент для Будапешта выгоднее оставаться там, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Я могу обещать венгерским избирателям одно. Если я увижу, что это (членство в ЕС - ред.) больше не стоит того, я выскажусь... Но если такая точка и существует, то пока я ее не вижу даже на горизонте... Сегодня для Венгрии гораздо выгоднее быть внутри Евросоюза и бороться за перемены изнутри, чем выйти из него", - сказал Орбан в интервью интернет-порталу Ultrahang. Он напомнил, что Венгрия вступила в Евросоюз в 2004 году и "тогда он был совсем не таким, как сейчас", Брюссель не навязывал странам-членам свое мнение о миграции, гендерном воспитании детей или участии в военном конфликте. "Он стал политическим союзом, так что мы вступили в экономический союз, и теперь находимся в политическом союзе. Вот почему британцы вышли. Так что этот Евросоюз - это не тот Евросоюз", - подчеркнул венгерский премьер. По его мнению, в нынешнем виде у сообщества "нет шансов на общеевропейское процветание, оно просто исчезает, испаряется, разлагается, с ним покончено". Ранее Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.

https://ria.ru/20250717/es-2029816594.html

https://ria.ru/20250529/mechta-2019769446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, брюссель, будапешт, виктор орбан, евросоюз