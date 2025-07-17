Четыре оппозиционные партии Молдавии готовятся к объединению в блок
Четыре оппозиционные партии Молдавии хотят объединиться в избирательный блок
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Участники митинга в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Четыре оппозиционные партии Молдавии намерены создать избирательный блок для участия в выборах парламента, готовятся документы для регистрации, заявил глава Компартии, экс-президент Владимир Воронин.
"Работа ведется, мы обсуждаем, но сталкиваемся с искусственно созданными проблемами со стороны Агентства государственных услуг (АГУ) и Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Речь даже не идет о бюрократии, именно о злонамерении, затягивании времени, они очень не хотят, чтобы мы успели зарегистрироваться", — заявил Воронин журналистам.
Он подтвердил, что объединиться в блок намерены Партия социалистов, Партия коммунистов, а также партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Воронин отметил, что блок будет открытым, чтобы существовала возможность присоединения других политсил.
"Каждая партия должна пройти через этот путь — АГУ и ЦИК. Но эти структуры создают нам искусственные препятствия. Я раньше не знал, что им ставят такие задачи... Эти структуры каждый день что-то выдумывают. Присылают нам письма без даты отправки, без подписей, без ничего", — добавил Воронин.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.