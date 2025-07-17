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Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы - РИА Новости, 17.07.2025
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04:26 17.07.2025 (обновлено: 10:27 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/odessa-2029603509.html
Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы
Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы - РИА Новости, 17.07.2025
Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы
В порт Одессы все чаще прибывают подозрительные иностранные суда, на борту которых может быть военная помощь для ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:26:00+03:00
2025-07-17T10:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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нато
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл — РИА Новости. В порт Одессы все чаще прибывают подозрительные иностранные суда, на борту которых может быть военная помощь для ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Сейчас очень активную работу ведем в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева", — рассказал собеседник агентства.Если эта информация подтвердится, то российской стороне передадут координаты складов и сухогрузов, удары по которым будет корректировать подполье."Вопрос, конечно, очень чувствительный, в связи с чем мы ждем подтверждения от нескольких независимых друг от друга источников, чтобы быть абсолютно уверенными в правильности выводов. Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим", — подчеркнул он.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html
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в мире, одесса, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы

В порт Одессы стали чаще прибывать суда, на которых может быть оружие для ВСУ

© Getty Images / Anadolu / Vladimir ShtankoПорт Одессы, Украина
Порт Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Getty Images / Anadolu / Vladimir Shtanko
Порт Одессы, Украина. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл — РИА Новости. В порт Одессы все чаще прибывают подозрительные иностранные суда, на борту которых может быть военная помощь для ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Сейчас очень активную работу ведем в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева", — рассказал собеседник агентства.
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Если эта информация подтвердится, то российской стороне передадут координаты складов и сухогрузов, удары по которым будет корректировать подполье.
"Вопрос, конечно, очень чувствительный, в связи с чем мы ждем подтверждения от нескольких независимых друг от друга источников, чтобы быть абсолютно уверенными в правильности выводов. Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим", — подчеркнул он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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