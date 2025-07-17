https://ria.ru/20250717/odessa-2029603509.html

Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы

Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы - РИА Новости, 17.07.2025

Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы

В порт Одессы все чаще прибывают подозрительные иностранные суда, на борту которых может быть военная помощь для ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:26:00+03:00

2025-07-17T04:26:00+03:00

2025-07-17T10:27:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 17 июл — РИА Новости. В порт Одессы все чаще прибывают подозрительные иностранные суда, на борту которых может быть военная помощь для ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье."Сейчас очень активную работу ведем в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева", — рассказал собеседник агентства.Если эта информация подтвердится, то российской стороне передадут координаты складов и сухогрузов, удары по которым будет корректировать подполье."Вопрос, конечно, очень чувствительный, в связи с чем мы ждем подтверждения от нескольких независимых друг от друга источников, чтобы быть абсолютно уверенными в правильности выводов. Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим", — подчеркнул он.В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029387204.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины