Подполье сообщило о подозрительных судах из-за рубежа в порту Одессы
В порт Одессы стали чаще прибывать суда, на которых может быть оружие для ВСУ
© Getty Images / Anadolu / Vladimir ShtankoПорт Одессы, Украина
© Getty Images / Anadolu / Vladimir Shtanko
Порт Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 17 июл — РИА Новости. В порт Одессы все чаще прибывают подозрительные иностранные суда, на борту которых может быть военная помощь для ВСУ, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Сейчас очень активную работу ведем в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева", — рассказал собеседник агентства.
Если эта информация подтвердится, то российской стороне передадут координаты складов и сухогрузов, удары по которым будет корректировать подполье.
"Вопрос, конечно, очень чувствительный, в связи с чем мы ждем подтверждения от нескольких независимых друг от друга источников, чтобы быть абсолютно уверенными в правильности выводов. Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим", — подчеркнул он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска используют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18