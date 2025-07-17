https://ria.ru/20250717/obyski-2029749805.html
В управлении архитектуры Махачкалы прошли обыски
В управлении архитектуры Махачкалы прошли обыски - РИА Новости, 17.07.2025
В управлении архитектуры Махачкалы прошли обыски
Обыски прошли в муниципальном казенном учреждении (МКУ) Махачкалы по уголовному делу о выдаче незаконного разрешения на строительство семиэтажного здания,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:21:00+03:00
2025-07-17T17:21:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 17 июл - РИА Новости. Обыски прошли в муниципальном казенном учреждении (МКУ) Махачкалы по уголовному делу о выдаче незаконного разрешения на строительство семиэтажного здания, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану; в правоохранительных органах республики РИА Новости уточнил, что речь идет об управлении архитектуры и градостроительства. "Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МКУ города Махачкалы, осуществляющего выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)… Сегодня в МКУ проведены обыски, в ходе которых изъята документация, имеющая доказательственное значение для уголовного дела", - говорится в сообщении. По данным следствия, чиновники учреждения зная, что у местной жительницы нет документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство многоэтажного административного здания на земельном участке по улице Нефтеперегонный завод, выдали ей такое разрешение. В результате на этом участке возвели семиэтажное административное здание. "Обыски прошли в управлении архитектуры и градостроительства администрации Махачкалы", - уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250711/makhachkala-2028596486.html
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В управлении архитектуры Махачкалы прошли обыски
В управлении архитектуры и градостроительства Махачкалы провели обыски