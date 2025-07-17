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ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 17.07.2025
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10:10 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/obstrel-2029629824.html
ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области
ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 17.07.2025
ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области
Украинская армия в течение дня провела 61 артиллерийский обстрел 9 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T10:10:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 61 артиллерийский обстрел 9 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима, оккупирующие правый берег Днепра Херсонской области, нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 29 ударов из ствольной артиллерии. Еще 32 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Днепряны, Князе-Григоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
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происшествия, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области

ВСУ за сутки 61 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ
Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Фрагмент снаряда, найденный после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 61 артиллерийский обстрел 9 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В течение светлого времени суток боевики киевского режима, оккупирующие правый берег Днепра Херсонской области, нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 29 ударов из ствольной артиллерии. Еще 32 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Днепряны, Князе-Григоровка.
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ПроисшествияДнепр (река)Херсонская областьНовая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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