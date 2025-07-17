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ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области

ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 17.07.2025

ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области

Украинская армия в течение дня провела 61 артиллерийский обстрел 9 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:10:00+03:00

2025-07-17T10:10:00+03:00

2025-07-17T10:10:00+03:00

происшествия

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 61 артиллерийский обстрел 9 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима, оккупирующие правый берег Днепра Херсонской области, нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 29 ударов из ствольной артиллерии. Еще 32 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Днепряны, Князе-Григоровка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

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происшествия, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины