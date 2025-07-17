https://ria.ru/20250717/obstrel-2029629824.html
ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области
ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области - РИА Новости, 17.07.2025
ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области
Украинская армия в течение дня провела 61 артиллерийский обстрел 9 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T10:10:00+03:00
происшествия
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_6f0be92ba153895c2158ea5a359fcbe6.jpg
ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Украинская армия в течение дня провела 61 артиллерийский обстрел 9 населенных пунктов левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени суток боевики киевского режима, оккупирующие правый берег Днепра Херсонской области, нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 29 ударов из ствольной артиллерии. Еще 32 обстрела со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь ВСУ попали 9 населенных пунктов области", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись Новая Каховка, Каховка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Днепряны, Князе-Григоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932868557_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_1c6b7e955e65ef0ec6b3a9f4ae36b862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Происшествия, Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли 61 артиллерийский удар по Херсонской области
ВСУ за сутки 61 раз обстреляли левый берег Днепра Херсонской области