https://ria.ru/20250717/novorozhdennye-2029718846.html

В Подмосковье выделили 600 млн рублей для помощи семьям с новорожденными

В Подмосковье выделили 600 млн рублей для помощи семьям с новорожденными - РИА Новости, 17.07.2025

В Подмосковье выделили 600 млн рублей для помощи семьям с новорожденными

Московская область предлагает родителям новорожденных детей материальную поддержку в форме единовременной выплаты или специального набора с необходимыми для... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:50:00+03:00

2025-07-17T15:50:00+03:00

2025-07-17T15:50:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московская область предлагает родителям новорожденных детей материальную поддержку в форме единовременной выплаты или специального набора с необходимыми для младенца вещами. Программа реализуется в рамках национального проекта "Семья", написал 360.ru.Уже в нынешнем году воспользоваться предложением решили около 30 тысяч подмосковных семей."Выплату в этом году получили уже почти 30 тысяч семей. Родители по-прежнему чаще делают выбор в пользу денежных средств, предпочитая самостоятельно купить вещи для малыша. Оформляя первые документы сразу в роддоме, можно одновременно подать заявление на выплату или получить набор", – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Комплект для новорожденноговключает более 50 предметов– одежду, гигиенические средства, игрушки, детскую мебель и прочие важные вещи, необходимые маме и малышу в первые месяцы жизни.Регистрация новорожденного возможна независимо от места жительства родителей – услуга доступна всем гражданам России. Регистрацию можно осуществить онлайн через портал госуслуг, воспользовавшись сервисом "Рождение".Объем бюджетных средств, выделенных на реализацию программы в текущем году, превысил 600 миллионов рублей. Поддержка охватывает значительную долю молодых семей региона, способствуя улучшению демографической ситуации и повышению благосостояния молодых родителей.

https://ria.ru/20250716/shkola-2029498591.html

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московская область (подмосковье)