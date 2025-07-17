https://ria.ru/20250717/novak-2029743706.html
Новак поручил разработать механизм перераспределения мощности от майнинга
Новак поручил разработать механизм перераспределения мощности от майнинга - РИА Новости, 17.07.2025
Новак поручил разработать механизм перераспределения мощности от майнинга
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго совместно с региональным властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:02:00+03:00
2025-07-17T17:02:00+03:00
2025-07-17T17:02:00+03:00
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго совместно с региональным властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму перераспределения мощности, высвобождаемой от запрета майнинга, на социально значимых потребителей, сообщил кабмин РФ. "Александр Новак поручил министерству энергетики доработать предложения по введению четвертой категории надежности энергопотребителей, а также в тесном взаимодействии с региональными властями и энергокомпаниями подготовить окончательное предложение по механизму перераспределения высвобождаемой мощности при ограничении майнинговой деятельности в регионе с целью подключения социально значимых потребителей к электрическим сетям", - сказано в сообщении по итогам совещания по вопросу энергоснабжения майнинга. Минэнерго в ходе совещания доложило о текущем состоянии регулирования энергоснабжения майнинга в России, включая вопросы выявления и пресечения электропотребления майнерами в регионах, где эта деятельность запрещена. Был предложен ряд изменений в законодательство в целях дальнейшего совершенствования энергоснабжения майнинга.
https://ria.ru/20250717/mayning-2029736684.html
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россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество
Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Общество
Новак поручил разработать механизм перераспределения мощности от майнинга
Новак поручил разработать предложение по перераспределению мощности от майнинга