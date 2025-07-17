https://ria.ru/20250717/nko-2029714705.html

Госдума приняла закон об упрощении отчетности НКО

Госдума приняла закон об упрощении отчетности НКО - РИА Новости, 17.07.2025

Госдума приняла закон об упрощении отчетности НКО

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить отчетность некоммерческих... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:22:00+03:00

2025-07-17T15:22:00+03:00

2025-07-17T15:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается упростить отчетность некоммерческих организаций (НКО) с помощью введения единой электронной формы через министерство юстиции России. Закон разработан по поручению президента РФ и направлен на упрощение отчетности НКО, включая благотворительные, волонтерские и социально ориентированные организации. В настоящее время НКО обязаны подавать отчеты в Минюст и Росстат в разных форматах, что создает лишнюю административную нагрузку. Нормой вводится единая форма отчетности, которую организации будут направлять в Минюст в электронном виде через специальный информационный ресурс, что исключит необходимость подачи отдельных отчетов в Росстат и публикации в СМИ, сократив расходы НКО. Данные, не содержащие конфиденциальной информации, будут доступны для третьих лиц, что повысит прозрачность деятельности организаций. Кроме того, закон распространяется на казачьи общества, внесенные в государственный реестр, и они будут подавать отчетность по такому же упрощенному порядку, учитывая их существующий опыт электронного документооборота. "Это не только избавляет НКО от необходимости сдавать дублирующие отчеты в разные ведомства, но и снимает требование дублировать отчетность в средствах массовой информации. Новый порядок существенно снижает административную нагрузку на некоммерческие организации за счет автоматизации и централизации сдачи отчетности", - сказал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев РИА Новости. По его словам, принятые изменения обеспечивают большую прозрачность и открытость деятельности НКО, поскольку все сведения, представленные в рамках единой формы отчета, будут доступны для третьих лиц, за исключением информации, не подлежащей размещению в открытых источниках. Политик подчеркнул, что это важный шаг на пути к современному, простому и прозрачному механизму взаимодействия некоммерческого сектора и государства, а освободившееся время и ресурсы НКО смогут направлять на основную работу и помощь людям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, госдума рф, россия