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Единая система навигации в Москве поможет узнать о Сталинградской битве
Единая система навигации в Москве поможет узнать о Сталинградской битве - РИА Новости, 22.07.2025
Единая система навигации в Москве поможет узнать о Сталинградской битве
Единая система навигации в Москве поможет жителям и гостям столицы найти исторические места, связанные со Сталинградской битвой, сообщается на сайте мэра и... РИА Новости, 22.07.2025
2025-07-17T20:02:00+03:00
2025-07-17T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая система навигации в Москве поможет жителям и гостям столицы найти исторические места, связанные со Сталинградской битвой, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Восемьдесят три года назад, 17 июля 1942 года, началась Сталинградская битва. Узнать больше об одном из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны можно благодаря городской пешеходной навигации", - говорится в сообщении. Отмечается, что, например, в районе Сокол можно найти школу № 149 имени Героя Советского Союза Ю. Н. Зыкова - летчика-штурмовика, участника Сталинградской битвы и Белорусской наступательной операции. В районе Марьино расположена школа № 1566, названная в честь героев Сталинградской битвы. Городские указатели приведут на Кудринскую площадь, где находится дом, в котором жил Герой Советского Союза Сергей Алейников. Он совершил 221 боевой вылет для разведки и бомбардировки, в том числе в районе Сталинграда. "С помощью камеры смартфона можно отсканировать куар-код на городском указателе и получить информацию о достопримечательностях и людях, в честь которых они установлены", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что с 2020 года специалисты Московского аналитического центра реализуют проект по созданию историко-патриотической навигации. Уже установлено свыше 4 тысяч указателей с куар-кодами. Они ведут к Музею Победы, домам маршалов и другим значимым местам. Среди них - исторические объекты, связанные с покорителями космоса, полярниками, писателями, географами и другими выдающимися личностями.
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москва, история
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, история
Единая система навигации в Москве поможет узнать о Сталинградской битве
Единая система навигации в Москве поможет узнать больше о Сталинградской битве
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Единая система навигации в Москве поможет жителям и гостям столицы найти исторические места, связанные со Сталинградской битвой, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Восемьдесят три года назад, 17 июля 1942 года, началась Сталинградская битва. Узнать больше об одном из крупнейших сражений в ходе Великой Отечественной войны можно благодаря городской пешеходной навигации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, например, в районе Сокол можно найти школу № 149 имени Героя Советского Союза Ю. Н. Зыкова - летчика-штурмовика, участника Сталинградской битвы и Белорусской наступательной операции. В районе Марьино расположена школа № 1566, названная в честь героев Сталинградской битвы. Городские указатели приведут на Кудринскую площадь, где находится дом, в котором жил Герой Советского Союза Сергей Алейников. Он совершил 221 боевой вылет для разведки и бомбардировки, в том числе в районе Сталинграда.
"С помощью камеры смартфона можно отсканировать куар-код на городском указателе и получить информацию о достопримечательностях и людях, в честь которых они установлены", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что с 2020 года специалисты Московского аналитического центра реализуют проект по созданию историко-патриотической навигации. Уже установлено свыше 4 тысяч указателей с куар-кодами. Они ведут к Музею Победы, домам маршалов и другим значимым местам. Среди них - исторические объекты, связанные с покорителями космоса, полярниками, писателями, географами и другими выдающимися личностями.