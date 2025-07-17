https://ria.ru/20250717/natsproekt-2029686596.html

Более 800 общественных зон благоустроили в Липецкой области по нацпроектам

Более 800 общественных зон благоустроили в Липецкой области по нацпроектам - РИА Новости, 17.07.2025

Более 800 общественных зон благоустроили в Липецкой области по нацпроектам

Более 800 общественных пространств благоустроили в Липецкой области с 2019 года благодаря национальным проектам, в настоящий время в работе находятся еще 68... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:25:00+03:00

2025-07-17T13:25:00+03:00

2025-07-17T13:25:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Более 800 общественных пространств благоустроили в Липецкой области с 2019 года благодаря национальным проектам, в настоящий время в работе находятся еще 68 территорий, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в этом году места для отдыха горожан благоустраивают в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Параллельно реализуются программы комплексного развития сельских территорий и другие инициативы. По словам Артамонова, за время реализации нацпроектов для преобразования городской и сельской среды в Липецкой области сделано немало: реконструированы парки, созданы новые зоны отдыха, построены спортивные комплексы и благоустроены набережные. "С 2019 года в регионе преобразилось больше 800 общественных пространств. В этом году мы сосредоточились на обустройстве мест отдыха в шаговой доступности и современных спортивных объектов, чтобы каждый житель мог с удовольствием проводить время рядом с домом. В ближайших планах – дальнейшее развитие общественных пространств с учетом мнения жителей и современных тенденций благоустройства", – пояснил Артамонов.

https://ria.ru/20250716/pitanie-2029433657.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов