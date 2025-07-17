https://ria.ru/20250717/naemniki-2029615478.html

Колумбийцев активно вербуют в ряды ВСУ, рассказал посол в Боготе

Колумбийцев активно вербуют в ряды ВСУ, рассказал посол в Боготе - РИА Новости, 17.07.2025

Колумбийцев активно вербуют в ряды ВСУ, рассказал посол в Боготе

Группы завербованных колумбийцев численностью от 50 человек направляются в Европу с целью участия в боевых действиях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:08:00+03:00

2025-07-17T08:08:00+03:00

2025-07-17T08:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

богота

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

мария захарова

сергей лавров

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Группы завербованных колумбийцев численностью от 50 человек направляются в Европу с целью участия в боевых действиях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе. "Есть сведения, что "солдаты удачи" направляются в Европу целыми группами по 50 и более человек с целью вступления в ВСУ", - сообщил он. Глава российской дипмиссии отметил, что активную работу по вербовке граждан Колумбии с боевым опытом ведут украинские спецслужбы. Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наёмников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250717/evropa-2029600094.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html

https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029607115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины