Колумбийцев активно вербуют в ряды ВСУ, рассказал посол в Боготе
Посол Тавдумадзе: колумбийские наемники едут в Европу, чтобы вступить в ВСУ
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные несут противотанковые мины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные несут противотанковые мины . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Олег Краев. Группы завербованных колумбийцев численностью от 50 человек направляются в Европу с целью участия в боевых действиях в рядах ВСУ, заявил РИА Новости посол России в Боготе Николай Тавдумадзе.
Глава российской дипмиссии отметил, что активную работу по вербовке граждан Колумбии с боевым опытом ведут украинские спецслужбы.
Ранее в интервью РИА Новости Тавдумадзе рассказал, что Украина ведет вербовку наёмников в Колумбии через свои посольства в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра заявлял РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет. В конце марта родственники колумбийских наемников провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.