https://ria.ru/20250717/most-2029599092.html

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 17.07.2025

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:24:00+03:00

2025-07-17T03:24:00+03:00

2025-07-17T03:25:00+03:00

происшествия

республика крым

крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152770/23/1527702382_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_18efeb67f8aab40f2c2e08e48944542e.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 1.39 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение в 2.35 мск.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, республика крым, крымский мост