https://ria.ru/20250717/most-2029599092.html
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта - РИА Новости, 17.07.2025
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:24:00+03:00
2025-07-17T03:24:00+03:00
2025-07-17T03:25:00+03:00
происшествия
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Движение перекрыли в 1.39 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении. Открыли движение в 2.35 мск.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, крымский мост
Происшествия, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили спустя час