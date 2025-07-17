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На юге Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 17.07.2025
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17:46 17.07.2025 (обновлено: 17:48 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/moskva-2029756510.html
На юге Москвы загорелась многоэтажка
На юге Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 17.07.2025
На юге Москвы загорелась многоэтажка
Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:46:00+03:00
2025-07-17T17:48:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одной из квартир 22-этажного жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - рассказали в пресс-службе. В Telegram-канале МЧС Москвы сообщили, что говорит квартира на 22-м этаже, на месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелась многоэтажка

Пожарные ликвидируют возгорание в жилом доме на юге Москвы

© Фото : соцсети Пожар на 22-м этаже жилого дома в Северном Чертаново
 Пожар на 22-м этаже жилого дома в Северном Чертаново - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : соцсети
Пожар на 22-м этаже жилого дома в Северном Чертаново
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одной из квартир 22-этажного жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - рассказали в пресс-службе.
В Telegram-канале МЧС Москвы сообщили, что говорит квартира на 22-м этаже, на месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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