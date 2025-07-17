https://ria.ru/20250717/moskva-2029756510.html

На юге Москвы загорелась многоэтажка

На юге Москвы загорелась многоэтажка - РИА Новости, 17.07.2025

На юге Москвы загорелась многоэтажка

Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:46:00+03:00

2025-07-17T17:46:00+03:00

2025-07-17T17:48:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029756048_0:352:960:892_1920x0_80_0_0_757e1a68cefc0b52fbacc883a6533f1a.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Пожарные ликвидируют возгорание в многоэтажном жилом доме в микрорайоне Северное Чертаново на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одной из квартир 22-этажного жилого дома. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - рассказали в пресс-службе. В Telegram-канале МЧС Москвы сообщили, что говорит квартира на 22-м этаже, на месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)