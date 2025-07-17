https://ria.ru/20250717/moskva-2029740229.html

В Москве обновят свыше 200 зон для отдыха пешеходов

В Москве обновят свыше 200 зон для отдыха пешеходов - РИА Новости, 17.07.2025

В Москве обновят свыше 200 зон для отдыха пешеходов

Свыше 200 зон для отдыха пешеходов обновят в Москве, причем больше всего - в центре столицы, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:51:00+03:00

2025-07-17T16:51:00+03:00

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москва

пешеходные улицы

благоустройство

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Свыше 200 зон для отдыха пешеходов обновят в Москве, причем больше всего - в центре столицы, сообщается на сайте мэра и правительства. "Специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок свыше 200 зон для отдыха. Более чем на 170 улицах заменят старые лавочки на новые, а также обновят урны и установят велопарковки. Работы проведут в рамках комплексной программы благоустройства", - говорится в сообщении. Отмечается, что больше всего зон для отдыха обновят в Центральном округе столицы - работы затронут 39 улиц. В Южном административном округе они пройдут на 28 улицах, на стольких же - в Северо-Восточном. Так, на Нагатинской и Павелецкой набережных установят более 100 лавочек и свыше 80 велопарковок. На Стартовой и Широкой улицах появится более 60 лавочек и свыше 20 велопарковок. "В Булатниковском проезде установят 30 лавочек и 40 велопарковок, на Загорьевской улице - 32 лавочки и пять велопарковок. Работы пройдут и в Северном округе столицы: на Дубнинской улице появится 45 новых удобных лавочек", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20250717/moskva-2029738377.html

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москва, пешеходные улицы, благоустройство