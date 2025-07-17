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В Москве обновили разметку на 17 тысячах пешеходных переходов
В Москве обновили разметку на 17 тысячах пешеходных переходов - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве обновили разметку на 17 тысячах пешеходных переходов
Разметку более чем на 17 тысячах пешеходных переходах обновили в столице с начала 2025 года, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:48:00+03:00
2025-07-17T16:48:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Разметку более чем на 17 тысячах пешеходных переходах обновили в столице с начала 2025 года, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы. "С начала 2025 года в столице обновили разметку на более 17 тысячах пешеходных переходах. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. В общей сложности в этом году запланировано нанести 26 тысяч дорожных зебр, их площадь составит 451 тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что нанесение разметки - условие для безопасности как пешеходов, так и автомобилистов, велосипедистов и других участников дорожного движения. В первую очередь дорожную разметку обновляют возле школ, поликлиник, детских садов и других социальных, а также культурных учреждений, на ключевых магистралях и улицах, около крупных транспортных узлов и станций метро. Работы проводят преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах. "На регулируемых и на нерегулируемых пешеходных переходах наносится белая зебра. Для обозначения элементов сложной конфигурации и парковок используют холодный пластик. Термопластик применяют для создания продольных линий, разделяющих потоки", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что разметку уже обновили на Кремлевской набережной, Большой Академической улице, улице Обручева, Краснопресненской набережной, улице Сергия Радонежского и на других улицах.
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москва, пешеходные переходы, благоустройство
Москва, пешеходные переходы, Благоустройство, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве обновили разметку на 17 тысячах пешеходных переходов
В Москве обновили разметку более чем на 17 тысячах пешеходных переходов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Разметку более чем на 17 тысячах пешеходных переходах обновили в столице с начала 2025 года, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
"С начала 2025 года в столице обновили разметку на более 17 тысячах пешеходных переходах. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства. В общей сложности в этом году запланировано нанести 26 тысяч дорожных зебр, их площадь составит 451 тысячу квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесение разметки - условие для безопасности как пешеходов, так и автомобилистов, велосипедистов и других участников дорожного движения. В первую очередь дорожную разметку обновляют возле школ, поликлиник, детских садов и других социальных, а также культурных учреждений, на ключевых магистралях и улицах, около крупных транспортных узлов и станций метро. Работы проводят преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах.
"На регулируемых и на нерегулируемых пешеходных переходах наносится белая зебра. Для обозначения элементов сложной конфигурации и парковок используют холодный пластик. Термопластик применяют для создания продольных линий, разделяющих потоки", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что разметку уже обновили на Кремлевской набережной, Большой Академической улице, улице Обручева, Краснопресненской набережной, улице Сергия Радонежского и на других улицах.