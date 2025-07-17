https://ria.ru/20250717/moskva-2029614816.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 17.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Кратковременные дожди, возможно грозы, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:59:00+03:00
2025-07-17T07:59:00+03:00
2025-07-17T07:59:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026876944_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d43a9f4db0c3428f826988b960753f34.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, возможно грозы, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но их интенсивность, по сравнению со вчерашними, будет заметно меньше. Днем в Москве плюс 26 - плюс 28, в Подмосковье плюс 24 - плюс 29", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 744 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026876944_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9b595ccf0c95242ee193edb76c1efca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг
В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди и до 28 градусов тепла