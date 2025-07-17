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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 17.07.2025
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07:59 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/moskva-2029614816.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 17.07.2025
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Кратковременные дожди, возможно грозы, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T07:59:00+03:00
2025-07-17T07:59:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, возможно грозы, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но их интенсивность, по сравнению со вчерашними, будет заметно меньше. Днем в Москве плюс 26 - плюс 28, в Подмосковье плюс 24 - плюс 29", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 744 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди и до 28 градусов тепла

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя
Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вид на Кремль, Москва-реку и храм Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, возможно грозы, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но их интенсивность, по сравнению со вчерашними, будет заметно меньше. Днем в Москве плюс 26 - плюс 28, в Подмосковье плюс 24 - плюс 29", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 744 миллиметра ртутного столба.
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