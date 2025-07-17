https://ria.ru/20250717/moskva-2029614816.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 17.07.2025

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Кратковременные дожди, возможно грозы, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:59:00+03:00

2025-07-17T07:59:00+03:00

2025-07-17T07:59:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди, возможно грозы, температура воздуха до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, но их интенсивность, по сравнению со вчерашними, будет заметно меньше. Днем в Москве плюс 26 - плюс 28, в Подмосковье плюс 24 - плюс 29", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление растет, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 744 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20250714/klimat-2028924484.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода