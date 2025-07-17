https://ria.ru/20250717/moldaviya-2029788513.html

Гуцул назвала решение Апелляционной палаты Кишинева запугиванием оппозиции

Гуцул назвала решение Апелляционной палаты Кишинева запугиванием оппозиции - РИА Новости, 17.07.2025

Гуцул назвала решение Апелляционной палаты Кишинева запугиванием оппозиции

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул считает, что решение Апелляционной палаты Кишинева, которая оставила в силе продление ее домашнего ареста, направлено... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:57:00+03:00

2025-07-17T19:57:00+03:00

2025-07-17T19:57:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 июл - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул считает, что решение Апелляционной палаты Кишинева, которая оставила в силе продление ее домашнего ареста, направлено на запугивание оппозиции в Молдавии. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Адвокаты оспорили это решение, однако Апелляционная палата Кишинева в четверг оставила в силе решение суда первой инстанции. "Сегодняшнее решение Апелляционной палаты - это не про юстицию и независимый суд. Решение оставить в силе домашний арест в отношении меня - это продолжение беззакония и запугивания оппозиции", - говорится в заявлении Гуцул, опубликованном через ее адвокатов. По ее словам, с 25 марта она изолирована от народа Гагаузии, а также от управления автономией. "Им (властям Молдавии - ред.) не нужна процветающая Гагаузия. Им не нужна сильная Молдова. Им нужно полное подчинение и молчание. Именно поэтому против меня сфабриковали обвинения, причем без единого доказательства. Но всё это бесполезно. Я не предам тех, кто доверил мне судьбу родной автономии", - добавила Гуцул. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250717/gutsul-2029706388.html

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