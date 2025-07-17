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Мишустин рассказал о работе аэропортов юга России - РИА Новости, 17.07.2025
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16:00 17.07.2025 (обновлено: 23:28 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/mishustin-2029820792.html
Мишустин рассказал о работе аэропортов юга России
Мишустин рассказал о работе аэропортов юга России - РИА Новости, 17.07.2025
Мишустин рассказал о работе аэропортов юга России
Работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется, они готовы принимать рейсы, когда будут сняты ограничения на полеты, заявил... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:00:00+03:00
2025-07-17T23:28:00+03:00
россия
геленджик
элиста
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется, они готовы принимать рейсы, когда будут сняты ограничения на полеты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании кабмина Мишустин сообщил, что правительство выделит еще более 6 миллиардов рублей на помощь аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты. "Сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями", - отметил Мишустин. Глава кабмина подчеркнул, выделенные на помощь авиагаваням средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры. "Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей", - добавил Мишустин. С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, на юге России был введен режим временного ограничения полетов. Такая мера обусловлена соображениями безопасности. Аэропорты оказались закрыты в 11 городах: Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. В мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу. В пятницу 18 июля первый рейс примет аэропорт Геленджика.
https://ria.ru/20250717/aeroport-2029713369.html
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россия, геленджик, элиста, михаил мишустин, общество
Россия, Геленджик, Элиста, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин рассказал о работе аэропортов юга России

Мишустин: работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Работоспособность временно закрытых аэропортов юга России сохраняется, они готовы принимать рейсы, когда будут сняты ограничения на полеты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина Мишустин сообщил, что правительство выделит еще более 6 миллиардов рублей на помощь аэропортам центральных и южных регионов России, где еще сохраняются временные ограничения на полеты.
Международный аэропорт Воронеж - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Аэропортам направят дополнительное финансирование в связи с ограничениями
Вчера, 15:12
"Сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями", - отметил Мишустин.
Глава кабмина подчеркнул, выделенные на помощь авиагаваням средства пошли на оплату труда и сохранение коллективов, а также финансирование развития аэродромной инфраструктуры.
"Необходимо и дальше делать все для устойчивости нашего авиационного комплекса, чтобы воздушные перевозки были комфортными, безопасными для наших людей", - добавил Мишустин.
С 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, на юге России был введен режим временного ограничения полетов. Такая мера обусловлена соображениями безопасности. Аэропорты оказались закрыты в 11 городах: Краснодар, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Симферополь и Элиста. В мае 2024 года аэропорт Элисты возобновил работу. В пятницу 18 июля первый рейс примет аэропорт Геленджика.
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Аэропорт Геленджика с 18 июля начнет принимать первые самолеты
Вчера, 15:57
 
РоссияГеленджикЭлистаМихаил МишустинОбщество
 
 
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