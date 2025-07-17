https://ria.ru/20250717/mishustin-2029716017.html

Мишустин призвал продолжать укреплять суверенитет во всех отраслях

Мишустин призвал продолжать укреплять суверенитет во всех отраслях - РИА Новости, 17.07.2025

Мишустин призвал продолжать укреплять суверенитет во всех отраслях

Важно продолжать принимать меры для укрепления суверенитета во всех отраслях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:33:00+03:00

2025-07-17T15:33:00+03:00

2025-07-17T15:33:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Важно продолжать принимать меры для укрепления суверенитета во всех отраслях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании кабмина Мишустин сообщил, что правительство расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые льготы и другие преференции. "В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского суверенитета во всех отраслях. Такая задача поставлена нашим президентом", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250526/suverenitet-2019147572.html

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Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, экономика