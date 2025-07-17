https://ria.ru/20250717/mishustin-2029716017.html
Мишустин призвал продолжать укреплять суверенитет во всех отраслях
Мишустин призвал продолжать укреплять суверенитет во всех отраслях - РИА Новости, 17.07.2025
Мишустин призвал продолжать укреплять суверенитет во всех отраслях
Важно продолжать принимать меры для укрепления суверенитета во всех отраслях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:33:00+03:00
2025-07-17T15:33:00+03:00
2025-07-17T15:33:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Важно продолжать принимать меры для укрепления суверенитета во всех отраслях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На совещании кабмина Мишустин сообщил, что правительство расширило перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые льготы и другие преференции. "В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского суверенитета во всех отраслях. Такая задача поставлена нашим президентом", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250526/suverenitet-2019147572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин призвал продолжать укреплять суверенитет во всех отраслях
Мишустин: необходимо принимать меры для укрепления суверенитета во всех отраслях