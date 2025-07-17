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Правительство расширило список проектов для специальных инвестконтрактов
Правительство расширило список проектов для специальных инвестконтрактов - РИА Новости, 17.07.2025
Правительство расширило список проектов для специальных инвестконтрактов
Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:18:00+03:00
2025-07-17T15:18:00+03:00
2025-07-17T15:29:00+03:00
россия
технологии
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства на заседании кабмина в четверг рассказал о принятом решении, касающемся развития серийных производств конкурентоспособных товаров, которые пока не имеют отечественных аналогов."Для этого правительство расширит перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые и ряд других преференций. В этот список войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферу радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов", - сказал Мишустин.Он отметил, что такое решение позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в эти приоритетные сферы, а также поможет освоению выпуска критически значимой продукции, в том числе наукоемкого оборудования."В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского суверенитета во всех отраслях. Такая задача поставлена нашим президентом", – подчеркнул Мишустин.
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россия, технологии, экономика, михаил мишустин
Россия, Технологии, Экономика, Михаил Мишустин
Правительство расширило список проектов для специальных инвестконтрактов
Правительство РФ расширило список технологий для специальных инвестконтрактов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства на заседании кабмина в четверг рассказал о принятом решении, касающемся развития серийных производств конкурентоспособных товаров, которые пока не имеют отечественных аналогов.
"Для этого правительство расширит перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые и ряд других преференций. В этот список войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферу радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов", - сказал Мишустин
.
Он отметил, что такое решение позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в эти приоритетные сферы, а также поможет освоению выпуска критически значимой продукции, в том числе наукоемкого оборудования.
"В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского суверенитета во всех отраслях. Такая задача поставлена нашим президентом", – подчеркнул Мишустин.