https://ria.ru/20250717/mishustin-2029714542.html

Правительство расширило список проектов для специальных инвестконтрактов

Правительство расширило список проектов для специальных инвестконтрактов - РИА Новости, 17.07.2025

Правительство расширило список проектов для специальных инвестконтрактов

Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:18:00+03:00

2025-07-17T15:18:00+03:00

2025-07-17T15:29:00+03:00

россия

технологии

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Правительство РФ расширило более чем на 20 позиций перечень современных технологий, при разработке которых компании смогут заключать с государством специальные инвестиционные контракты, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Глава правительства на заседании кабмина в четверг рассказал о принятом решении, касающемся развития серийных производств конкурентоспособных товаров, которые пока не имеют отечественных аналогов."Для этого правительство расширит перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании смогут заключать с государством специальный инвестиционный контракт, получая налоговые и ряд других преференций. В этот список войдут еще свыше 20 перспективных решений, которые охватывают сферу радиоэлектроники, медицины, энергетики, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, а также сектор создания новых материалов", - сказал Мишустин.Он отметил, что такое решение позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в эти приоритетные сферы, а также поможет освоению выпуска критически значимой продукции, в том числе наукоемкого оборудования."В условиях санкционных ограничений важно продолжать принимать меры для укрепления российского суверенитета во всех отраслях. Такая задача поставлена нашим президентом", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20250715/samolety-2029268025.html

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россия, технологии, экономика, михаил мишустин