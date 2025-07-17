https://ria.ru/20250717/mishustin-2029631526.html

Для поставщиков электричества в СКФО выработают меры поддержки

Для поставщиков электричества в СКФО выработают меры поддержки - РИА Новости, 17.07.2025

Для поставщиков электричества в СКФО выработают меры поддержки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:19:00+03:00

2025-07-17T10:19:00+03:00

2025-07-17T10:23:00+03:00

экономика

скфо

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила пресс-служба правительства. "Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС необходимо выработать предложения по механизму поддержки гарантирующих поставщиков электрической энергии в субъектах СКФО, а также по источникам финансирования согласованных инвестиционных проектов развития электросетевого комплекса на Северном Кавказе", - сказано в сообщении по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

https://ria.ru/20250715/ugol-2029199996.html

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экономика, скфо, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)