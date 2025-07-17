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Для поставщиков электричества в СКФО выработают меры поддержки - РИА Новости, 17.07.2025
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10:19 17.07.2025 (обновлено: 10:23 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/mishustin-2029631526.html
Для поставщиков электричества в СКФО выработают меры поддержки
Для поставщиков электричества в СКФО выработают меры поддержки - РИА Новости, 17.07.2025
Для поставщиков электричества в СКФО выработают меры поддержки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:19:00+03:00
2025-07-17T10:23:00+03:00
экономика
скфо
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила пресс-служба правительства. "Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС необходимо выработать предложения по механизму поддержки гарантирующих поставщиков электрической энергии в субъектах СКФО, а также по источникам финансирования согласованных инвестиционных проектов развития электросетевого комплекса на Северном Кавказе", - сказано в сообщении по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
https://ria.ru/20250715/ugol-2029199996.html
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экономика, скфо, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, СКФО, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Для поставщиков электричества в СКФО выработают меры поддержки

Мишустин поручил проработать поддержку поставщиков электричества в СКФО

© РИА Новости / Антон Подгайко | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), сообщила пресс-служба правительства.
"Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС необходимо выработать предложения по механизму поддержки гарантирующих поставщиков электрической энергии в субъектах СКФО, а также по источникам финансирования согласованных инвестиционных проектов развития электросетевого комплекса на Северном Кавказе", - сказано в сообщении по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.
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ЭкономикаСКФОРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Михаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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