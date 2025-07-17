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Медведев предложил оснастить пункты пропуска в страну механизмами биометрии
Медведев предложил оснастить пункты пропуска в страну механизмами биометрии - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев предложил оснастить пункты пропуска в страну механизмами биометрии
Необходимо подготовиться к масштабированию на территорию всей России результатов эксперимента по введению новых правил въезда и выезда иностранцев, в том числе... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:15:00+03:00
2025-07-17T21:15:00+03:00
2025-07-17T21:15:00+03:00
общество
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оренбургская область
дмитрий медведев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необходимо подготовиться к масштабированию на территорию всей России результатов эксперимента по введению новых правил въезда и выезда иностранцев, в том числе оснастить все пункты пропуска биометрическим оборудованием, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Как подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, с начала эксперимента было собрано и проверено в режиме реального времени более четырех миллионов биометрических данных иностранцев. "Сейчас также нужно провести подготовку к масштабированию результатов эксперимента на всю территорию страны. Мы об этом договаривались. Речь идет, конечно, о технологических вопросах и о технической стороне темы в целом. То есть об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html
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общество, россия, оренбургская область, дмитрий медведев
Общество, Россия, Оренбургская область, Дмитрий Медведев
Медведев предложил оснастить пункты пропуска в страну механизмами биометрии
Медведев: необходимо оснастить все пункты пропуска биометрическим оборудованием