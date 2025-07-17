https://ria.ru/20250717/medvedev-2029807847.html

Медведев предложил оснастить пункты пропуска в страну механизмами биометрии

Медведев предложил оснастить пункты пропуска в страну механизмами биометрии - РИА Новости, 17.07.2025

Медведев предложил оснастить пункты пропуска в страну механизмами биометрии

Необходимо подготовиться к масштабированию на территорию всей России результатов эксперимента по введению новых правил въезда и выезда иностранцев, в том числе... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:15:00+03:00

2025-07-17T21:15:00+03:00

2025-07-17T21:15:00+03:00

общество

россия

оренбургская область

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Необходимо подготовиться к масштабированию на территорию всей России результатов эксперимента по введению новых правил въезда и выезда иностранцев, в том числе оснастить все пункты пропуска биометрическим оборудованием, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. На заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ Медведев предложил обсудить ход эксперимента, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Как подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ, с начала эксперимента было собрано и проверено в режиме реального времени более четырех миллионов биометрических данных иностранцев. "Сейчас также нужно провести подготовку к масштабированию результатов эксперимента на всю территорию страны. Мы об этом договаривались. Речь идет, конечно, о технологических вопросах и о технической стороне темы в целом. То есть об оснащении всех пунктов пропуска биометрическим оборудованием", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250715/gosduma-2029234749.html

россия

оренбургская область

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общество, россия, оренбургская область, дмитрий медведев