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Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны
Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что одна из важнейших задач государства сегодня - помощь и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:36:00+03:00
2025-07-17T18:36:00+03:00
2025-07-17T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что одна из важнейших задач государства сегодня - помощь и поддержка участников СВО и их семей. "Очевидно, что одна из важнейших задач государства сегодня, а стало быть и партии ("Единая Россия" - ред.) - это помощь, поддержка участников специальной военной операции и их семей. При активном участии нашей партии впервые в истории страны была создана полноценная инфраструктура, которая занимается заботой, поддержкой ветеранов, их семей, причем до завершения боевых действий", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ. Он отметил, что государством "делается всё, чтобы наши воины, наши защитники ощущали поддержку и, на самом деле, искреннюю благодарность обществу в виде прямых реальных дел".
https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны
Медведев назвал помощь бойцам СВО и их семьям одной из важнейших задач страны