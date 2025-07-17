https://ria.ru/20250717/medvedev-2029770342.html

Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны

Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны - РИА Новости, 17.07.2025

Медведев назвал поддержку участников СВО одной из важнейших задач страны

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что одна из важнейших задач государства сегодня - помощь и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:36:00+03:00

2025-07-17T18:36:00+03:00

2025-07-17T18:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что одна из важнейших задач государства сегодня - помощь и поддержка участников СВО и их семей. "Очевидно, что одна из важнейших задач государства сегодня, а стало быть и партии ("Единая Россия" - ред.) - это помощь, поддержка участников специальной военной операции и их семей. При активном участии нашей партии впервые в истории страны была создана полноценная инфраструктура, которая занимается заботой, поддержкой ветеранов, их семей, причем до завершения боевых действий", - сказал Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ. Он отметил, что государством "делается всё, чтобы наши воины, наши защитники ощущали поддержку и, на самом деле, искреннюю благодарность обществу в виде прямых реальных дел".

https://ria.ru/20240827/medvedev-1968841725.html

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Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия