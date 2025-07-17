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Медведев призвал ускорить работу над введением цифрового профиля иностранца - РИА Новости, 17.07.2025
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18:32 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029769395.html
Медведев призвал ускорить работу над введением цифрового профиля иностранца
Медведев призвал ускорить работу над введением цифрового профиля иностранца - РИА Новости, 17.07.2025
Медведев призвал ускорить работу над введением цифрового профиля иностранца
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время предстоит принять нормативные акты, необходимые для введения в России цифрового... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:32:00+03:00
2025-07-17T18:32:00+03:00
россия
оренбургская область
дмитрий медведев
миграция
мигранты
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время предстоит принять нормативные акты, необходимые для введения в России цифрового профиля иностранного гражданина. Он в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза, на котором обсуждался ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Видеозапись выступления Медведева опубликована на его странице в социальной сети "ВКонтакте". "Следующим важным шагом должно стать формирование цифрового профиля иностранного гражданина, который объединит все сведения о том или ином мигранте. Президент поручил создать такой информационный ресурс до 30 июня следующего года. В ближайшее время нужно принять нормативные акты, необходимые для реализации названного указа главы государства", - сказал Медведев.
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россия, оренбургская область, дмитрий медведев, миграция, мигранты
Россия, Оренбургская область, Дмитрий Медведев, Миграция, Мигранты
Медведев призвал ускорить работу над введением цифрового профиля иностранца

Медведев: нужно скорее принять документы для введения цифрового профиля мигранта

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время предстоит принять нормативные акты, необходимые для введения в России цифрового профиля иностранного гражданина.
Он в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза, на котором обсуждался ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Видеозапись выступления Медведева опубликована на его странице в социальной сети "ВКонтакте".
«
"Следующим важным шагом должно стать формирование цифрового профиля иностранного гражданина, который объединит все сведения о том или ином мигранте. Президент поручил создать такой информационный ресурс до 30 июня следующего года. В ближайшее время нужно принять нормативные акты, необходимые для реализации названного указа главы государства", - сказал Медведев.
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РоссияОренбургская областьДмитрий МедведевМиграцияМигранты
 
 
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