https://ria.ru/20250717/medvedev-2029769395.html

Медведев призвал ускорить работу над введением цифрового профиля иностранца

Медведев призвал ускорить работу над введением цифрового профиля иностранца - РИА Новости, 17.07.2025

Медведев призвал ускорить работу над введением цифрового профиля иностранца

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время предстоит принять нормативные акты, необходимые для введения в России цифрового... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:32:00+03:00

2025-07-17T18:32:00+03:00

2025-07-17T18:32:00+03:00

россия

оренбургская область

дмитрий медведев

миграция

мигранты

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время предстоит принять нормативные акты, необходимые для введения в России цифрового профиля иностранного гражданина. Он в четверг провел заседание межведомственной комиссии Совбеза, на котором обсуждался ход эксперимента по апробации новых правил и условий въезда и выезда иностранцев, который проводится в московских аэропортах и в Оренбургской области. Видеозапись выступления Медведева опубликована на его странице в социальной сети "ВКонтакте". "Следующим важным шагом должно стать формирование цифрового профиля иностранного гражданина, который объединит все сведения о том или ином мигранте. Президент поручил создать такой информационный ресурс до 30 июня следующего года. В ближайшее время нужно принять нормативные акты, необходимые для реализации названного указа главы государства", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250630/rossija-2026184828.html

россия

оренбургская область

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Наталья Макарова

россия, оренбургская область, дмитрий медведев, миграция, мигранты