РИА Новости начинает партнерство с интернет-порталом и радио Brasil de Fato
РИА Новости и бразильское Brasil de Fato подписали соглашение о сотрудничестве
© РИА Новости / Анастасия БычковаРИА Новости начинает партнерство с интернет-порталом и радио Brasil de Fato
РИА Новости начинает партнерство с интернет-порталом и радио Brasil de Fato
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Рио-де-Жанейро, 17 июля. Информационное агентство РИА Новости и бразильское Brasil de Fato подписали соглашение о сотрудничестве, договорившись об обмене информацией на английском и португальском языках, а также о проведении обучающих тренингов и совместных информационных мероприятий. Подписантом от российской стороны выступил глава дирекции по международному сотрудничеству Василий Пушков, от бразильской – исполнительный директор издания Нина Фиделес. Церемония подписания соглашения состоялась в Рио-де-Жанейро, где проходит VII медиафорум стран альянса БРИКС.
© РИА Новости / Анастасия Бычкова Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и исполнительный директор Brasil de Fato Нина Фиделес
Директор по международному сотрудничеству Василий Пушков и исполнительный директор Brasil de Fato Нина Фиделес
Во время церемонии подписания Василий Пушков и отметил: "Подписание документа о сотрудничестве с Brasil de Fato – это важный шаг, который доказывает растущее доверие и готовность СМИ России и Бразилии двигаться в одном направлении, постоянно совершенствуясь и открывая новые горизонты для совместной работы, несмотря при этом на устоявшиеся стереотипы в отношении наших стран. Тот факт, что подписание документа состоялось в рамках медиафорума стран БРИКС в Бразилии еще раз подчёркивает важность объединения и постепенное сближение его членов".
© РИА Новости / Анастасия Бычкова Выступление Василия Пушкова на VII медиафоруме стран БРИКС в Рио-де-Жанейро
Выступление Василия Пушкова на VII медиафоруме стран БРИКС в Рио-де-Жанейро
В свою очередь исполнительный директор Нина Фиделес добавила: "Для Brasil de Fato установление партнерства с "Россией сегодня" – особенно в рамках BRICS Media Forum – представляет собой стратегическую возможность укрепить интеграцию Глобального Юга, способствуя многостороннему диалогу по ключевым вопросам, таким как дедолларизация, развитие на основе взаимного уважения и многополярности. Подписание документа в рамках мероприятия, организованного китайскими партнерами, доказывает важность создания культурных мостов, которые отходят от стереотипов. Мы также считаем необходимым, чтобы бразильская аудитория имела прямой доступ к истории, культуре и социальной повестке России, способствуя более глубокому и независимому пониманию страны. Для нас это сотрудничество усиливает общие обязательства по развитию, суверенитету и общему благу – а также способствует укреплению средств массовой информации из стран, входящих в БРИКС".