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На Кубани загорелись гектары пшеницы

На Кубани загорелись гектары пшеницы - РИА Новости, 17.07.2025

На Кубани загорелись гектары пшеницы

Пожарные тушат 30 гектаров загоревшейся пшеницы и стернь на площади 1 гектар в станице Раздольной на Кубани, сообщили журналистам в главном управлении МЧС РФ по РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T19:17:00+03:00

2025-07-17T19:17:00+03:00

2025-07-17T19:17:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

кореновский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Пожарные тушат 30 гектаров загоревшейся пшеницы и стернь на площади 1 гектар в станице Раздольной на Кубани, сообщили журналистам в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю. "В 16.37 (совпадает с мск) 17 июля 2025 года диспетчеру Кореновского ПСГ поступило сообщение о загорании стерни, расположенной по адресу: МО Кореновский район, станица Раздольная, ООО "Золотой колос"… Установлено, что произошло загорание стерни на площади 1 гектар и поля с пшеницей на площади 30 гектаров", - говорится в сообщении. Сейчас ведется тушение пожара и опашка. Отмечается, что к ликвидации пожара привлечено четыре автоцистерны, три трактора и одна водовозка. Предварительная причина пожара - поджог, уточнили в краевом управлении МЧС.

https://ria.ru/20250717/pozhary-2029713858.html

россия

краснодарский край

кореновский район

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происшествия, россия, краснодарский край, кореновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)