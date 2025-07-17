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На Кубани загорелись гектары пшеницы
На Кубани загорелись гектары пшеницы - РИА Новости, 17.07.2025
На Кубани загорелись гектары пшеницы
Пожарные тушат 30 гектаров загоревшейся пшеницы и стернь на площади 1 гектар в станице Раздольной на Кубани, сообщили журналистам в главном управлении МЧС РФ по РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T19:17:00+03:00
2025-07-17T19:17:00+03:00
2025-07-17T19:17:00+03:00
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Пожарные тушат 30 гектаров загоревшейся пшеницы и стернь на площади 1 гектар в станице Раздольной на Кубани, сообщили журналистам в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю. "В 16.37 (совпадает с мск) 17 июля 2025 года диспетчеру Кореновского ПСГ поступило сообщение о загорании стерни, расположенной по адресу: МО Кореновский район, станица Раздольная, ООО "Золотой колос"… Установлено, что произошло загорание стерни на площади 1 гектар и поля с пшеницей на площади 30 гектаров", - говорится в сообщении. Сейчас ведется тушение пожара и опашка. Отмечается, что к ликвидации пожара привлечено четыре автоцистерны, три трактора и одна водовозка. Предварительная причина пожара - поджог, уточнили в краевом управлении МЧС.
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происшествия, россия, краснодарский край, кореновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Кореновский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани загорелись гектары пшеницы
На Кубани загорелись 30 гектаров пшеницы и стерни
КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Пожарные тушат 30 гектаров загоревшейся пшеницы и стернь на площади 1 гектар в станице Раздольной на Кубани, сообщили журналистам в главном управлении МЧС РФ по Краснодарскому краю.
"В 16.37 (совпадает с мск) 17 июля 2025 года диспетчеру Кореновского ПСГ поступило сообщение о загорании стерни, расположенной по адресу: МО Кореновский район, станица Раздольная, ООО "Золотой колос"… Установлено, что произошло загорание стерни на площади 1 гектар и поля с пшеницей на площади 30 гектаров", - говорится в сообщении.
Сейчас ведется тушение пожара и опашка.
Отмечается, что к ликвидации пожара привлечено четыре автоцистерны, три трактора и одна водовозка.
Предварительная причина пожара - поджог, уточнили в краевом управлении МЧС.