Рейтинг@Mail.ru
Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/max-2029696893.html
Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности
Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности - РИА Новости, 17.07.2025
Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности
Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей, решение повышает скорость реагирования на возможные киберинциденты,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:09:00+03:00
2025-07-17T14:09:00+03:00
технологии
россия
google
мессенджер max
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036877_0:26:3071:1753_1920x0_80_0_0_da4d069cd4c2205d87ae2e8cb233c99e.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей, решение повышает скорость реагирования на возможные киберинциденты, рассказали в пресс-службе мессенджера. "В платформу внедрена система мониторинга безопасности, разработанная инженерами компании VK. Решение содержит больше 10 петабайт данных для киберрасследований, что повышает скорость реагирования на возможные инциденты, предоставляя проактивную и превентивную охоту за угрозами", - говорится в сообщении. Там рассказали, что внедренная система - SIEM-решение (Security Information and Event Management, система управления событиями и информационной безопасностью), которое обеспечивает анализ более 3 миллионов событий в секунду, исходящих от инфраструктуры компании, сетевых устройств и приложений. Система обрабатывает больше 200 миллиардов ИБ-событий в сутки: из них около 15% приходится на Max. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html
https://ria.ru/20250709/chislo-2028111835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029036877_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c5c3ca623c7660f11462e78335173006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, google, мессенджер max, общество
Технологии, Россия, Google, Мессенджер Max, Общество
Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности

Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности для защиты данных

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей, решение повышает скорость реагирования на возможные киберинциденты, рассказали в пресс-службе мессенджера.
"В платформу внедрена система мониторинга безопасности, разработанная инженерами компании VK. Решение содержит больше 10 петабайт данных для киберрасследований, что повышает скорость реагирования на возможные инциденты, предоставляя проактивную и превентивную охоту за угрозами", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Где мы теперь будем ругать Путина? В России заработал свой мессенджер
2 июля, 08:00
Там рассказали, что внедренная система - SIEM-решение (Security Information and Event Management, система управления событиями и информационной безопасностью), которое обеспечивает анализ более 3 миллионов событий в секунду, исходящих от инфраструктуры компании, сетевых устройств и приложений.
Система обрабатывает больше 200 миллиардов ИБ-событий в сутки: из них около 15% приходится на Max.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Число пользователей мессенджера Max превысило два миллиона человек
9 июля, 12:04
 
ТехнологииРоссияGoogleМессенджер MaxОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала