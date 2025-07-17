https://ria.ru/20250717/max-2029696893.html

Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности

Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности - РИА Новости, 17.07.2025

Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности

Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей, решение повышает скорость реагирования на возможные киберинциденты,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:09:00+03:00

2025-07-17T14:09:00+03:00

2025-07-17T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Мессенджер Max внедрил систему мониторинга безопасности для защиты данных пользователей, решение повышает скорость реагирования на возможные киберинциденты, рассказали в пресс-службе мессенджера. "В платформу внедрена система мониторинга безопасности, разработанная инженерами компании VK. Решение содержит больше 10 петабайт данных для киберрасследований, что повышает скорость реагирования на возможные инциденты, предоставляя проактивную и превентивную охоту за угрозами", - говорится в сообщении. Там рассказали, что внедренная система - SIEM-решение (Security Information and Event Management, система управления событиями и информационной безопасностью), которое обеспечивает анализ более 3 миллионов событий в секунду, исходящих от инфраструктуры компании, сетевых устройств и приложений. Система обрабатывает больше 200 миллиардов ИБ-событий в сутки: из них около 15% приходится на Max. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочка VK "Коммуникационная платформа".

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026582966.html

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технологии, россия, google, мессенджер max, общество